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Martes, 09 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Hemos rechazado las alegaciones de Petro sobre supuesto fraude, sin sustento alguno": Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se llevará a cabo el domingo 21 de junio.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), ofreció una entrevista en el programa La Mañana de NTN24 sobre las elecciones presidenciales de Colombia.

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"La Misión de Observación Electoral ha resaltado el deterioro de seguridad; la Registraduría colombiana es robusta, independiente (...). Ha sido una campaña marcada por la violencia. Cuando un gobierno no despliega seguridad, permite el crecimiento de grupos ilegales", dijo Goebertus.

Asimismo, la entrevistada se refirió al no reconocimiento del presidente Gustavo Petro sobre el resultado de la primera vuelta.

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"Hemos rechazado las alegaciones de Petro sobre supuesto fraude, sin sustento alguno"(...) El presidente aún no ha reconocido los resultados", mencionó.

El pasado domingo 31 de mayo, en las elecciones de Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella sorprendió con una imponente votación en primera vuelta.

Con el 100% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional en la primera vuelta, De la Espriella ocupó el primer lugar con el 43,74% de los votos (aproximadamente 10,3 millones).

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A De la Espriella le siguió en la contienda Iván Cepeda, quien obtuvo el 40,98% de los sufragios (aproximadamente 9,7 millones).

El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos, algo que no sucedió el 31 de mayo. Por ende, De la Espriella y Cepeda se medirán en las urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Una vez definida la segunda vuelta, el sucesor de Gustavo Petro tomará posesión de la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, fecha en la que iniciará el nuevo período gubernamental (2026-2030).

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