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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Mundial 2026

Entrenador de Egipto pidió a la FIFA expulsar del Mundial al árbitro francés que impartió justicia en el partido de octavos de final ante Argentina

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - Foto: EFE
A través de su presidente, Hany About Rida, la Federación pidió a la FIFA que se investigue al juez central François Letexier.

La Federación Egipcia de Fútbol pidió a la FIFA excluir al árbitro francés François Letexier para el resto del Mundial 2026, denunciando "errores de arbitraje flagrantes" durante los octavos de final perdidos el martes por Egipto contra Argentina (3-2).

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A través de su presidente, Hany About Rida, la Federación pidió a la FIFA que se abra una investigación sobre Letexier "tras los errores de arbitraje flagrantes cometidos por el equipo de arbitraje y a la aplicación de un doble rasero, lo que llevó a la derrota de la selección egipcia", indicó la institución en un comunicado.

El dirigente pidió que el árbitro central, sus asistentes y los árbitros del VAR no dirijan más encuentros en el Mundial "luego de una investigación sobre esos errores y la confirmación de un acto de discriminación hacia Egipto".

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Lamenta en especial "el obstinado rechazo" del árbitro central a "revisar ciertas acciones", que en opinión del patrón del fútbol egipcio habrían debido traducirse en "un gol válido y un penal" para los Faraones.

En el encuentro, François Letexier anuló un gol del egipcio Mostafa Zico al inicio de la segunda mitad, tras la intervención del VAR debido a una falta en el inicio de la acción.

Egipto considera igualmente que debería haber sido compensado con un penal en el tiempo adicional por un agarrón en la camiseta de Hamdy Fathy y por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah en el área argentina, justo antes del tercer tanto albiceleste.

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Al término del partido, el seleccionador de Egipto Hossam Hassan lamentó un arbitraje "ni justo ni equitativo".

"Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Éste ha sido el resultado", protestó el seleccionador.

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