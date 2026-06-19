Congresista republicano se pronunció sobre las elecciones en Colombia y envió mensaje a legisladores demócratas que piden investigar a Abelardo de la Espriella

Ante la segunda vuelta electoral que se dará este domingo en Colombia, varios congresistas de Estados Unidos han instado a los ciudadanos para que ejerzan libremente su derecho al voto.

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Sin embargo, a puertas de que los colombianos acudan a las urnas para ejercer su derecho al voto y elegir al reemplazo del actual mandatario, Gustavo Petro, han salido a la luz unas fuertes acusaciones contra el candidato Abelardo de la Espriella.

En las últimas horas se ha conocido que once congresistas demócratas le exigieron al Departamento del Tesoro, al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar a De la Espriella por supuestos nexos con paramilitares colombianos, así como también que investiguen algunas inversiones que habría hecho el candidato en Florida.

Esto pareció no caerle bien a algunos congresistas y por ello el republicano Carlos Giménez les respondió a los demócratas que pidieron que el candidato Abelardo de la Espriella fuera investigado.

Desde Miami, el republicano habló de la carta emitida por los demócratas pidiendo una investigación contra el candidato de oposición.

"No creo, no lo vamos a hacer, esos son demócratas y la última vez que lo vi el control está bajo los republicanos. Estoy seguro que todos son comunistas de la extrema izquierda, entonces ¿qué pienso de la carta? No mucho", afirmó.

Por otra parte, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia emitió un comunicado llamando a los ciudadanos a votar de manera libre, responsable e informada, sin presiones ni intimidaciones.

Hernando Wills, almirante en retiro y presidente de esta organización, expresó preocupación por "la relajación de los valores éticos" y "la participación en asuntos políticos desde el alto gobierno".

Colombia se encuentra a horas de una elección crucial entre el candidato opositor Abelardo de la Espriella, de 47 años, quien propone mano dura contra grupos narcocriminales y rescate económico, y el candidato oficialista Iván Cepeda, de 62 años, quien busca dar continuidad al gobierno de Gustavo Petro.

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Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar: 40 millones en territorio nacional y 1,4 millones en el extranjero.

La Registraduría Nacional dispuso 13,742 puestos de votación conformados por más de 122.000 mesas para la jornada electoral.

En el exterior, las votaciones anticipadas que comenzaron el lunes se extenderán este sábado y domingo. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y observadores de la Unión Europea, tienen sus ojos puestos en el desarrollo de este proceso electoral.