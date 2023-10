“Patricia Bullrich está derrotada, pero tiene 23 puntos, Milei es un posible receptor de un número importante de esos puntos”: Juan Battaleme, analista político

Argentina elegirá entre el aspirante por el partido Unión por la Patria, Sergio Massa, y el candidato por la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, en la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre.

Por su parte, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y candidata de la alianza de centro-derecha Juntos por el Cambio, quedó en tercer lugar (23%).

La dirigente de derecha, al aceptar la derrota, no reveló, sin embargo, a quién apoyará en el balotaje. "Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran, no los vamos a negociar", declaró en su discurso tras las elecciones.

Para hablar sobre este tema, Juan Battaleme, analista político y docente de la Universidad de Buenos Aires, conversó con el programa La Mañana de NTN24 sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina.

Sobre los resultados de los comicios de este domingo, el invitado expresó que no hubo sorpresas y resaltó que la diferencia de seis puntos entre ambos candidatos “es una cifra muy importante en un país que tiene 40% de pobreza y 50% de inflación”.

“Significa que su campaña se vio beneficiada en gran medida por la capacidad de demostrar que, si hay algún garante de que las cosas no se van a salir de control, era Sergio Massa”, añadió.

“Algo que trajo a colación Patricia Bullrich, para tratar de entrar al balotaje, era que Milei era un salto al vacío y en la última semana de campaña el candidato presidencial por La Libertad Avanza, demostró esa idea”, puntualizó.

Acerca del crecimiento que tuvo Sergio Massa del 27,28% al 36,69% de las PASO a la primera vuelta presidencial y si ese es el techo del peronismo en Argentina, el invitado expresó que “Massa puede crecer un poco más”.

Ante la derrota de Patricia Bullrich en las urnas, la gran incógnita que queda es: ¿a dónde irán sus votos?, frente a esto, Battaleme señaló que: “Patricia Bullrich está derrotada, pero tiene 23 puntos, Milei es un posible receptor de un número importante de esos 23 puntos”.