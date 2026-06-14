¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Daniel Raisberck, analista político, habló en Razón de Estado sobre las advertencias de los organismos internacionales sobre la cercanía de Colombia de dejar de ser una democracia plena para pasar a ser un régimen híbrido. “Me parece que sí porque el candidato Cepeda, heredero de Petro y aliado cercano de las Farc, está lanzando su campaña con una propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, quieren cambiar la Constitución y en esta región sabemos lo que pasa cuando estos izquierdistas radicales quieren hacer cambios, lo hacen para quedarse en el poder e instaurar un régimen autoritario socialista”, respondió.