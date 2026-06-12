Corte Suprema suspende medida que prohibía a Abelardo De La Espriella utilizar la bandera de Colombia y su eslogan de campaña

La Corte Suprema de Colombia decidió este viernes suspender la medida que prohibía al candidato opositor Abelardo De La Espriella utilizar algunos símbolos como la bandera y el eslogan “firme por la patria”.

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Así lo determinó el máximo estrado judicial tras admitir la tutela de un fallo del pasado 9 de junio.

La decisión alegaba una supuesta vulneración del derecho de a la libre escogencia, por lo que obligó al candidato a abstenerse de utilizar el eslogan “Firme por la patria” y la propaganda política con símbolos patrios como la bandera.

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La Corte Suprema aceptó en las últimas horas una tutela presentada por el mismo candidato en la que alegó un “perjuicio irremediable e irreversible" a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

El máximo tribunal decidió en sentido de impedir que "la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien resulta directamente afectado por ella, lo cual exige un ejercicio de ponderación entre los derechos en tensión, a fin de evitar que, con el pretexto de proteger un derecho, se causen perjuicios graves e irreparables a otros derechos o intereses jurídicos igualmente relevantes".

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"Aun si la decisión de fondo le resultara favorable y se concluyera que la orden cuestionada fue arbitraria, el efecto comunicacional y electoral de su cumplimiento inmediato sería, para ese momento, irreversible, pues no sería posible restituir ante el electorado, en la antesala de una votación, una identidad de campaña que ya fue retirada y cuya imposibilidad de uso fue divulgada masivamente", agrega el fallo.