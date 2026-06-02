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Martes, 02 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

“Es un honor para mí dar a Abelardo de la Espriella mi respaldo total y absoluto”: Donald Trump se pronuncia sobre elecciones en Colombia

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos se pronunció en su cuenta de Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella por ganar la primera vuelta de las elecciones en Colombia, calificándolo como un “líder inteligente, fuerte y tenaz”.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, 'El Tigre', Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, escribió.

Agregó que el candidato de derecha “lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, acotó.

De la Espriella, abogado de profesión, se enfrentará en segunda vuelta al candidato del oficialismo, el senador Iván Cepeda, el 21 de junio.

Ante eso, Trump calificó a Cepeda como “un marxista de izquierda radical”.

Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ¡“EL TIGRE” ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DEFRAUDARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA! Presidente DONALD J. TRUMP”, concluyó

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