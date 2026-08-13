Activan programa integral de salud mental en Caracas para brindar contención emocional a vecinos tras el devastador doblete sísmico

Ante la incertidumbre y el impacto emocional que dejó el devastador doblete sísmico en Venezuela, la Comisión de Capital Humano del Concejo Municipal de Chacao puso en marcha una agenda de orientación y acompañamiento en salud mental.

La iniciativa busca ofrecer "un espacio de apoyo a los vecinos y contribuir a la recuperación del tejido social".

Hasta ahora, se han dictado más de 15 talleres en espacios públicos y residenciales del municipio.

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Según el último balance del régimen venezolano, con fecha 10 de agosto de 2026, 6.301 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores.

En ese reporte divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no se precisa el número de heridos ni de réplicas.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos y los miles de heridos y desaparecidos, muchas familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.