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Aerolínea de importante destino turístico de Latinoamérica anuncia la reanudación de sus vuelos a Venezuela tras 10 años sin operaciones

mayo 20, 2026
Por: Luis Cifuentes
Avión de Aeroméxico - Foto: EFE
Avión de Aeroméxico - Foto: EFE
a compañía aseguró que presentará próximamente la solicitud ante las autoridades aeronáuticas para volver a operar en Venezuela.

En medio de la presión de Estados Unidos al régimen venezolano, en las últimas horas se conoció que una nueva aerolínea buscará reanudar sus operaciones en Venezuela.

Se trata de la estatal mexicana Aeroméxico, compañía que anunció recientemente su intención de abrir la ruta hacia Caracas, Venezuela. México es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y la región latinoamericana, con una oferta amplia de planes para los viajeros.

La aerolínea mexicana detalló que la ruta entre Ciudad de México y Caracas será operada por los aviones Boeing 737 Max.

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“La nueva ruta conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, a bordo de equipos Boeing 737 MAX, una de las aeronaves más modernas y eficientes de su flota”, indicó en el comunicado.

En ese sentido, señaló que “el inicio de operaciones está previsto para el mes de octubre de 2026, sujeto a aprobación gubernamental”.

"En Aeroméxico seguimos explorando oportunidades para fortalecer nuestra red internacional. La intención de retomar la ruta de Caracas representará un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica, atendiendo la demanda del mercado y refrendar el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de viaje." expresó Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Senior de Ventas Globales en Aeroméxico.

Cabe resaltar que tras la captura de Nicolás Maduro, la oferta aérea se ha ido ampliando en Venezuela con la operación de diferentes aerolíneas con operaciones en distintas partes del mundo.

En los últimos meses, aerolíneas europeas y de Estados Unidos han normalizado la operación que desde hace varios años se ha visto afectada por las políticas del régimen venezolano. No obstante, desde la captura de Nicolás Maduro y la presión de Estados Unidos, se ha ido regularizando la operación aérea hacia y desde Caracas.

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