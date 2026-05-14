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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Armas

Así es el inquietante y poderoso misil apodado por la OTAN como Satanás II y que Vladimir Putin puso a prueba

mayo 14, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Misil Satanás II | Foto AFP
Misil Satanás II | Foto AFP
“La potencia combinada de la carga útil es más de cuatro veces superior a la de cualquier equivalente occidental”, destacó Putin en la prueba.

Esta semana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su sistema de misiles más potente del mundo, denominado “Satanás II” por la OTAN, estará preparado para el “servicio de combate” a final de año, tras realizar una potente prueba.

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El misil balístico intercontinental pesado de quinta generación RS-28 Sarmat, está diseñado para ser un arma de guerra más destructiva y avanzada, con capacidad de portar múltiples ojivas nucleares y alcanzar objetivos a distancias largas.

La potencia combinada de la carga útil es más de cuatro veces superior a la de cualquier equivalente occidental”, destacó Putin en la prueba.

Características estratégicas

  • Posee carga útil de hasta 10.000kg
  • Puede transportar múltiples ojivas nucleares
  • Su velocidad alcanza Mach 21, lo que equivale a unos 25.900 km
  • Utiliza motores de combustible líquido de tres etapas

De acuerdo con Missile Defense Advocacy Alliance, organización de Estados Unidos sin fines de lucro dijo que el misil puede transportar hasta 16 ojivas nucleares con objetivos independientes.

Asimismo, Putin asegura que el alcance se extiende a más de 35.000 kilómetros, lo que significa 21.750 millas.

No obstante, informes señalan que, pese a su capacidad, el misil posee una desventaja al funcionar con combustible líquido, ya que esto significa que debe reposarse antes del lanzamiento, en comparación con los misiles que funcionan con combustible de sodio.

Pruebas nucleares

El RS-28 Sarmat, al que la OTAN apodo “Satán II”, se ha desarrollado desde 2011 y a través de su avance ha tenido dificultades en las pruebas, lo que ha retrasado su plan de despliegue original para el 2018, según CSIS.

Después de la prueba fallida en septiembre de 2024, imágenes por satélites captaron un cráter de unos 60 metros de ancho en la base de lanzamiento del cosmódromo de Plestsk.

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Ahora, la nueva prueba del Sarmat, se llevó a cabo justo después del discreto desfile del Día de la Victoria.

Hasta el momento, Rusia es el país que posee el mayor arsenal de ojivas nucleares del mundo. La Campaña Internacional para la Abolición de las Abolición de las Armas Nucleares Rusia cuenta con 5.580 ojivas, seguida de cerca por Estados Unidos con poco más de 5.000.

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