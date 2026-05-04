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Lunes, 04 de mayo de 2026
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César Farías

El entrenador venezolano César Farías aseguró que fue increpado por un policía tras los malos resultados con su equipo en Ecuador

mayo 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
César Farías, entrenador venezolano / FOTO: EFE
César Farías, entrenador venezolano / FOTO: EFE
El entrenador venezolano reaccionó al difícil momento que atraviesa su equipo en Ecuador.

El entrenador venezolano César Farías se encuentra en el ojo del huracán luego del empate de su equipo, Barcelona de Ecuador, en el torneo local ante Manta.

El director técnico fue abucheado luego del empate en condición de local ante un equipo que tenía uno menos por una expulsión.

Farías se refirió a la situación que atraviesa su club por los malos resultados en Copa Libertadores, donde no suma ningún triunfo, y en el torneo local lejos del liderato.

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El extécnico también contó que un policía lo encaró al término del encuentro y le dijo que no podía empatar en condición de local.

“Yo salí ahorita y me dijo un policía que no se puede empatar de local...alguien que tiene que venir y estar con la boquita cerrada, es así”, expresó.

“No me asusta eso, sé que la vida tiene problemas mucho más grandes de los que tiene Barcelona. Esta es la que hay que aguantar, es increíble, pero hay que pasarla”, añadió.

En ese sentido, habló sobre el descontento de la hinchada que incluso ha llegado a pedir su salida del club tras los malos resultados.

“No quieres al que salió campeón, ni al juvenil ni al que vino, no quieres a nadie. Es una orquesta orquestada, una guerra interna que nos está golpeando y tenemos que salir adelante”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

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“Estás ganando, jugando con superioridad numérica, con recambio y pasa más por ganar una guerra interna, con resultados obviamente, porque esto se cura solamente con resultados, pero no pudimos. Nosotros tenemos que jugar fútbol, teníamos que haber generado para marcar otro gol”, agregó.

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