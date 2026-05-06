Informe de inteligencia de EE. UU. revela que situación actual con el régimen iraní pudo haber motivado al sospechoso de intentar asesinar a Trump durante la cena de corresponsales

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos identificó la situación actual entre Estados Unidos e Israel con el régimen iraní como un posible motivo para el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump.

Durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca el mes pasado, cámaras de seguridad mostraron a un hombre que intentó ingresar al salón donde, además de Trump, estaban ubicados altos miembros de su administración, aparentemente para llevar a cabo un atentado.

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Un informe de inteligencia enviado a las fuerzas del orden estatales y locales de todo el país y a otras agencias federales mostró que los ataques cruzados con el régimen de Irán, así como la presión que ha ejercido Washington en los últimos meses, pudo haber generado el intento de ataque.

El informe, una evaluación preliminar de la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional, con fecha del 27 de abril, determinó que el sospechoso, identificado como Cole Allen, tenía "múltiples agravios sociales y políticos".

Concluyó específicamente que la situación con el régimen de Irán "pudo haber contribuido a su decisión de llevar a cabo el ataque" y citó publicaciones de Allen en redes sociales que criticaban las ofensivas de Estados Unidos contra el régimen.

La evaluación arroja nueva luz sobre la búsqueda del Gobierno Trump de un motivo para el ataque frustrado contra la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril.

Sus conclusiones, aunque preliminares, ofrecen la evidencia más definitiva hasta la fecha de que la situación con el régimen de Irán, que ha causado miles de muertes en Oriente Medio y ha sacudido la economía mundial, podría haber sido un detonante.

Cabe resaltar que el informe, catalogado como "Nota de Incidente Crítico", fue obtenido mediante solicitudes de acceso a la información pública por la organización sin fines de lucro Property of the People, dedicada a la transparencia.

El martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos añadió un cargo de agresión a un funcionario federal, acusando a Allen de disparar contra un agente del Servicio Secreto en un puesto de control de seguridad, además de intento de asesinato, disparo de arma de fuego durante un delito violento y transporte ilegal de un arma de fuego y municiones a través de las fronteras estatales.

Hasta el momento, los funcionarios de Estados Unidos han dicho poco sobre la supuesta motivación de Allen, limitándose a mencionar un correo electrónico que envió a sus familiares la noche del ataque.

En dicho mensaje, que los funcionarios han calificado de manifiesto, expresaba su enfado con la administración y hacía referencia a su deseo de atacar al "traidor" que estaba dando un discurso, sin mencionar a Trump por su nombre.

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En los documentos judiciales, los fiscales han alegado que Allen "discrepaba" políticamente con Trump y "quería 'contraatacar' contra las políticas y decisiones gubernamentales que consideraba moralmente reprobables".