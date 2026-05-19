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Martes, 19 de mayo de 2026
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Presos políticos en Venezuela

"Me impactó verla con la boleta en la mano": habla Fátima Sequea tras liberación de su mamá, Merys Torres de Sequea

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
"Mi madre está como en shock. Mi madre está impresionada, está impactada, ella todavía no lo puede asimilar al 100%", expresó Sequea en el programa La Noche.

Fátima Sequea, hermana de Antonio José Sequea, preso político con seis años tras las rejas del régimen, concedió en el programa La Noche de NTN24 su primera entrevista tras la liberación de su madre, Merys Torres de Sequea.

"Mi madre está como en shock. Mi madre está impresionada, está impactada, ella todavía no lo puede asimilar al 100%", expresó Sequea, quien se declaró impactada por la imagen de su madre "con la boleta en la mano".

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Este martes, Jorge Rodríguez anunció la excarcelación de 300 prisioneros políticos y justificó esta acción indicando que se trata de personas "mayores de 60 años de edad, o mujeres embarazadas o lactantes, o personas con patologías de salud", manteniendo la narrativa de que cometieron delitos, aunque otorgando beneficios procesales por razones humanitarias.

En la entrevista con La Noche, Fátima Sequea cuestionó esta versión: "Cuando escuché eso sentí mucha rabia porque mi madre es víctima de ellos. Mi madre fue secuestrada. Él habla de que son responsables o son culpables de un delito (...) pero no habla de que les han violado un debido proceso".

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