Sepultan a Carmen Navas tras fallecer días después de conocer la muerte de su hijo a manos del régimen de Venezuela

Este martes 19 de mayo se llevó a cabo el sepelio de Carmen Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero que murió bajo custodia del régimen de Venezuela.

La mujer de avanzada edad falleció diez días después de conocer la muerte de su hijo a manos del régimen, un caso que conmocionó al país y que hoy se convierte en símbolo de quienes luchan por la libertad de todos los presos políticos.

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Las honras fúnebres se llevaron a cabo en el cementerio de Caracas donde familiares, representantes de organizaciones de derechos humanos y ciudadanía en general se congregaron para exigir justicia.

De acuerdo con reportes de los familiares, Carmen Navas murió el 17 de mayo de 2026 a los 81 años, poco después de que el régimen confirmara la muerte de su hijo bajo custodia.

El caso de Víctor Hugo tomó relevancia ya que, desde el primer día estuvo bajo desaparición forzada, su madre denunció lo ocurrido y luchó incansablemente por saber su paradero.

Hace dos semanas, su caso tomó mayor relevancia después de que el sistema penitenciario del régimen informó sobre su fallecimiento ocurrido supuestamente nueve meses atrás.

En entrevista con NTN24, Fabiola Parra, sobrina de Carmen Navas, se refirió a la situación y señaló que el caso de su muerte ha causado indignación en el seno de la familia, así como a nivel mundial.

"Es no tener compasión por un ser de 81 años y tildarla en algunos momentos como si fuese loca", señaló.

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Además, recordó su última conversación telefónica con la mujer y señaló: "Me decía, me mataron a mi muchacho, me mataron a mi hijo".

Por otro lado, Francis Quiñones, madre del preso político Jonathan Franco Quiñones, alzó su voz en medio del sepelio por su familiar y pidió que no corra con la misma suerte.

"Tenemos un miedo terrible de que nos pueda pasar lo mismo que le pasó a la abuela".

En cuanto al caso de Víctor Hugo y su madre, Quiñones señaló: "La lucha de la señora Carmen no va a quedar en vano. Nosotros vamos a honrar su memoria y vamos a honrar la memoria de Hugo".