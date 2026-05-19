Régimen venezolano excarcela a tres policías metropolitanos luego de 23 años de prisión política

La organización venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos dio a conocer este martes que el régimen venezolano excarceló a tres policías metropolitanos luego de 23 años de prisión política.

"Nos unimos al júbilo de las familias de Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín, policías metropolitanos que hoy se reencuentran en libertad luego de 23 años de prisión política en Venezuela", sostuvo la mencionada organización en un comunicado.

"Su caso forma parte de los primeros expedientes emblemáticos de un sistema judicial que comenzó a ser instrumentalizado para perseguir a la disidencia", continúa la circular.

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"Más de dos décadas después, ese patrón se ha extendido contra miles de venezolanos y se ha consolidado como un aparato de persecución que viola la Constitución, el debido proceso y las garantías fundamentales del Estado de derecho. Ni silencio ni olvido. Memoria, verdad y justicia", añade.

Este mismo martes, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que en las próximas horas "300 personas serán puestas en libertad".

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"Desde ayer hasta el viernes, 300 personas serán excarceladas (...) No estamos pidiendo nada (…) solamente que sepan apreciar el gesto”, expresó Rodríguez.

La medida expuesta por el hermano de Delcy Rodríguez se produce tras la consternación que ha dejado el caso Quero y luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijera el 12 de mayo en diálogo con periodistas que el resto de prisioneros políticos de Venezuela serían liberados.

Bajo la dictadura chavista-madurista las cifras de presos políticos escalaron hasta registrar más de 18.500 detenciones por motivos políticos desde 2014.

Aunque la cantidad fluctúa constantemente por arrestos y excarcelaciones, actualmente la cifra se mantiene en cientos de personas tras las rejas.