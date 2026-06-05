¿Afecta a De La Espriella no acatar la medida del juez sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia?

El pasado 4 de junio, un juez de Colombia emitió una medida cautelar por medio de la cual se le prohíbe al candidato, como a su movimiento político Defensores de la Patria, el uso de la camiseta de la selección de fútbol durante actividades de campaña electoral.

Ante esta decisión, De La Espriella respondió por medio de sus redes sociales que no acatará la medida y que seguirá haciendo uso de esta prenda.

Frente a este tema, El Informativo de NTN24 habló con el abogado penalista Francisco Bernate, que señaló que “ante una decisión judicial que no tiene lógica”, ya que esto “restringe los derechos ciudadanos al ordenarle a una persona cómo se tiene que vestir”.

Aunque dejó claro que “eventualmente el juez sí puede utilizar unas medidas coercitivas que en este momento no se refieren al arresto; el arresto es cuando la decisión ya es definitiva y no se cumple”.

Respecto a la medida del juez, señaló que “la selección Colombia no es un símbolo patrio, es una marca comercial que viste a un equipo de fútbol” y, aunque el fallo dice que “solo se usa en escenarios deportivos”, lo cual considera es “falso”, ya que “las personas hoy en Colombia se ponen camisetas de fútbol todo el tiempo”.

Cuestiono que en territorio colombiano "la gente pueda acudir a la administración de justicia para lo que quiera" y que se le esté dando más prioridad que a otros temas como "tratamiento médico, un medicamento, la remisión a un hospital".

Por último, dejo claro que “desde el punto político es una decisión que beneficia al candidato Abelardo de la Espriella; con mayor razón sus simpatizantes van a ponerse la camiseta”.