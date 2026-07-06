Como héroes: el masivo recibimiento que tuvo la selección de Cabo Verde tras quedar eliminada del Mundial

Tras su buen desempeño en el Mundial de 2026, la debutante selección de Cabo Verde fue recibida en su país con una multitudinaria fiesta por parte de los hinchas.

TE PUEDE INTERESAR:

Su histórica participación no pasó desapercibida para nadie ni siquiera para los aficionados del conjunto nacional que los recibieron como un verdadero carnaval entre aplausos, cantos y bailes.

Los miles de aficionados esperaron al plantel en el Aeropuerto Internacional de Praia, en Cabo Verde, lugar que se convirtió en el epicentro de una celebración sin precedentes.

Los 'Tiburones Azules', que en su primer mundial lograron llegar a los dieciseisavos y complicaron bastante a la campeona Argentina recibieron varios homenajes.

La emotiva bienvenida fue organizada por la Federación Caboverdiana de Fútbol (FCF), que hizo un llamado para que los aficionados de la selección fueran a recibir a sus "héroes".

La bienvenida incluyó caravanas que recorrieron emblemáticos barrios de la capital del pequeño país africano. Según informó la agencia 'Inforpress' en la celebración estuvieron el primer ministro del país, Francisco Carvalho, y el presidente José María Neves.

Ambos políticos destacaron el trabajo hecho por los jugadores y calificaron su rendimiento en el mundial como la demostración de la grandeza del "alma, el talento y la valentía".

Además, explicaron que la debutante selección puso el nombre de Cabo Verde en boca de todo el mundo.

En redes su recibimiento y su participación han sido bien elogiados por los usuarios que aseguran que para ser una selección debutante hizo un muy buen papel.

"Para ser el primer mundial la rompieron completamente", "Viva Cabo Verde, tienen el mejor arquero del mundo indiscutible", "Excelente mundial el de esos muchachos", "Orgullosos de semejante representación mundial", "Nunca va a ser "solo fútbol", son algunos de los comentarios.

Cabo Verde fue la gran sorpresa de esta edición mundialista y su partido contra Argentina dejó varios momentos destacados que le dan la vuelta al mundo como el gol del joven Sidny Lopes Cabral, tanto que es considerado por muchos como el mejor hasta la fecha del Mundial.

Los 'Tiburones Azules' pusieron a soñar a más de uno tras hacer sufrir a la 'abiceleste' y llevarla al tiempo extra en donde cayeron tras el autogol agónico del futbolista Diney.