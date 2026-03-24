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Martes, 24 de marzo de 2026
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FIFA

Aficionados presentan queja sobre FIFA ante la Comisión Europea por precios “exorbitantes” del Mundial 2026

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Mundial 2026 | Foto Canva
Mundial 2026 | Foto Canva
La organización Football Supporters Europe (FSE) busca que las autoridades evalúen cómo se están fijando los precios de las entradas y los procesos de compra.

La Organización de Aficionados Europeos (FSE) demandó a la FIFA ante la Comisión Europea por los precios "exorbitantes" de las entradas del Mundial de este año en Norteamérica y por sus procedimientos de compra "opacos y desleales", según lo anunciado este martes.

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Junto a Euroconsumers, una organización que defiende los intereses de los consumidores, la FSE "ha presentado una denuncia oficial ante la Comisión Europea contra la FIFA" por haber "abusado de su posición de monopolio", dijo la asociación en un comunicado.

"Hemos recibido la demanda, que vamos a estudiar según los procedimientos en vigor", confirmó a la AFP un portavoz del ejecutivo europeo.

Cabe recordar que, a mediados de diciembre, la asociación de aficionados ya había exhortado a la FIFA a "iniciar una consulta" para hallar "una solución que respete la tradición, la universalidad y el alcance cultural de la Copa del Mundo", cuya próxima edición se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Según la FIFA, se han puesto a disposición casi siete millones de boletos. Cada aficionado puede comprar un máximo de cuatro entradas por partido y un total de 40 para todo el torneo.

En este primer Mundial ampliado a 48 equipos se disputarán un total de 104 encuentros y los precios se han disparado para los partidos de mayor demanda. De ese modo, la mayoría de las entradas cuestan al menos 200 dólares para los partidos que involucran a las principales selecciones.

Asimismo, algunas entradas para la final que se ofrecen en la plataforma oficial de reventa de la FIFA se están vendiendo a precios astronómicos: un asiento de categoría tres para la final se anunciaba a 143.750 dólares, más de 41 veces su valor nominal original de 3.450 dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insiste en que los precios de las entradas son simplemente consecuencia de la enorme demanda: "En particular, en Estados Unidos existe lo que se llama 'precios dinámicos', que significa que los precios suben o bajan" en función del interés de los aficionados, justificó.

Para la FSE, el problema de la "fijación dinámica de precios" es que no hay límite a cuánto pueden subir las entradas y criticó la falta de "transparencia sobre cómo se fijan los precios”, indicó en el comunicado.

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FSE y Euroconsumers piden a la Comisión Europea ordenar a la FIFA renunciar a su "tarificación dinámica", congelar "los precios" a los niveles anunciados en diciembre para la próxima fase de venta en abril, y publicar "al menos 48 horas antes" el número de billetes restantes en cada categoría.

Frente a las peticiones, la FIFA aseguró que hace todo lo posible por "garantizar un acceso equitativo a nuestro deporte para todos los aficionados actuales y futuros" y reinvertir los ingresos del Mundial "para estimular el crecimiento del fútbol" masculino, femenino y de jóvenes en el seno de las 211 federaciones miembros.

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