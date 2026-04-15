“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

En Venezuela, familiares de los presos políticos han acudido al Ministerio Público para denunciar las violaciones de derechos humanos que ocurrieron la semana pasada en la cárcel de El Rodeo I.

En el programa La Tarde de NTN24, Margareth Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, hizo un llamado al fiscal general del régimen de Venezuela, Larry Devoe a que “cumpla su labor como debe ser, que inicien unas investigaciones pendientes e imparciales y que no sigan sometiendo nuestros familiares”.

La administración de Delcy Rodríguez “nos han demostrado que vienen con el mismo patrón continuado, donde no se escuchan a las víctimas, y simplemente salen con comunicados públicos que son falsos”.

Baduel relató que en el Rodeo I “solo se escuchaban gritos de auxilio por lo que ahí se estaba viviendo”.

“Esperamos que en Venezuela se restituya el Estado de derecho y que cumplan con su deber como debe ser”, expresó.

Asimismo, Baduel detalló que de acuerdo con “los testimonios que recogimos el fin de semana, es que la violencia contra ellos fue brutal, fue desmedida, contra los extranjeros, fueron víctimas de muchísimos golpes contundentes, ahora quieren hacer parecer como su no hubiera pasado nada”.

Finalmente, expresó que “tememos por la vida de mi hermano, tememos por la vida de todos los que allí están”, concluyó.