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Martes, 24 de marzo de 2026
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España

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Las calcomanías en los misiles incluyen el mensaje "gracias, primer ministro" en varios idiomas.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha generado controversia internacional al difundir imágenes de misiles que incluyen fotografías del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, junto con frases atribuidas a sus declaraciones críticas sobre las operaciones militares de Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní.

Según informes de medios afines al régimen de los ayatolás, las calcomanías en los misiles incluyen el mensaje "gracias, primer ministro" en varios idiomas, haciendo referencia a declaraciones de Sánchez durante el Consejo Europeo celebrado en Bruselas la semana pasada.

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En aquella ocasión, el mandatario español calificó las acciones militares como "una guerra injusta" que España considera "ilegal" y que "no apoya desde el primer minuto".

La reacción del Ministerio de Exteriores de Israel no se hizo esperar:

En un comunicado contundente, la diplomacia israelí cuestionó directamente a Sánchez: "El régimen de Irán te da las gracias, poniendo tus palabras en los misiles que lanza contra civiles en Israel y en el mundo árabe".

El texto incluye una pregunta directa: "¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en estos misiles? Ten en cuenta que Europa, incluida España, se encuentra dentro del alcance de estos misiles".

Ante la polémica, el gobierno de España emitió un comunicado reiterando su postura.

El texto señala que "condena categóricamente las recientes ejecuciones de opositores en Irán" y que el Ministerio de Exteriores español "urge a poner fin a las penas de muerte".

Además, el comunicado español "condena la sangrienta represión" y "los ataques indiscriminados del régimen iraní contra objetivos civiles en países del Golfo Pérsico y de la región", calificándolos como "violaciones al derecho internacional".

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El analista político Javier Villamor señaló que "Teherán conoce muy bien las tensiones que existen dentro de la Unión Europea".

Según Villamor, la postura de Sánchez responde a una estrategia política interna, ya que "la única manera de sobrevivir que tiene en este momento es motivar a sus bases, y en este caso la base de la izquierda española, más que proiraní, es muy antisionista por definición".

El experto también advirtió que "a los seguidores de Pedro Sánchez no les importa esto en absoluto", señalando que el gobierno español está "completamente acorralado por temas de corrupción" y forma parte de un "entramado internacional de esta izquierda radical, heredera del Grupo de Puebla".

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