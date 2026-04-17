James Webb revela el clima de dos planetas potencialmente habitables: así lo logró

Un reciente estudio publicado en la revista Nature Astronomy se detalla el clima de dos exoplanetas rocosos con masas que son parecidas a la Tierra, su mapeo se logró gracias a la avanzada tecnología del telescopio James Webb.

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La investigación realizada por equipos de las universidades de Suiza UNIGE y UNIBE, midió la temperatura de las caras diurnas y nocturnas de Trappist-1b y Trappist-1c, dos de los seis planetas que orbitan alrededor de la estrella enana roja Trappist-1.

En el sistema Trappist-1 que se ubica a unos 40 años luz de la Tierra, es famoso por albergar seis planetas rocosos de tamaño similar al de la Tierra orbitando una estrella enana ultrafría, que constituye el 75% de las estrellas de la Vía Láctea.

Temperaturas

Los cuerpos celestes presentan una rotación sincronizada con su traslación, y como resultado siempre muestran la misma cara hacia su estrella. Este proceso es igual al de la Luna respecto a la Tierra.

Como resultado, en el Trappsit-1b se observó en el lado diurno una temperatura cerca a los 200 °C, en contraste con el Trappist- 1c que alcanza los 100 °C, de acuerdo con las mediciones del telescopio James Webb.

“La supervivencia de atmósferas secundarias densas alrededor de planetas rocosos templados que orbitan enanas rojas de baja masa sigue siendo una cuestión abierta importante”, explicaron los científicos en el artículo.

Añadieron que “aquí demostramos que las curvas de fase térmica de TRAPPIST-1 b y TRAPPIST-1 c, medida del Telescopio James Webb, son consistentes con superficies rocosas desnudas en lugar de atmósferas densas”.

En el mapeo también se describió que pese a que el Trappist-1b este más cerca a la estrella, posee “características indicativas de una superficie oscura y sin aire”.

En contraste, con el “Tappist-1 c que muestra un lado más diurno más fío y un lado nocturno igualmente frío, consiste con una atmósfera tenue y rica en oxígeno o una superficie igualmente sin aire y más reflectante”.

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Mientras que el Tappist-1 e, es un planeta más alejado de la estrella que se encuentra en “zona habitable”, lo que responde a una región donde las condiciones permiten la presencia de agua líquida.

Estos resultados demostraron que la diversidad de condiciones dentro de un mismo sistema planetario puede ser grande, sin embargo, la investigación seguirá abierta para descubrir más a fondo el clima y los recursos naturales que ostentan mundos que orbitan otras estrellas.