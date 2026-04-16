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Jueves, 16 de abril de 2026
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Papa León XIV

"Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares y económicos": el mensaje de León XIV en medio de su cruce con Trump

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV y Donald Trump (AFP)
Papa León XIV y Donald Trump (AFP)
Recientemente, el sumo pontífice criticó duramente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus declaraciones amenazantes hacia Irán.

Este jueves el papa León XIV se pronunció desde Camerún y denunció "una espiral de desestabilización y muerte sin fin" durante una visita a Bamenda, epicentro de la violencia en la zona anglófona que ha causado miles de muertos en casi una década.

Después de dos días en Argelia, en una visita empañada por dos ataques suicidas y una disputa con el presidente estadounidense Donald Trump, León viajó a la zona de conflicto donde separatistas anglófonos combaten al ejército de Camerún desde 2016.

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"Quienes saquean los recursos de la tierra que les pertenece, suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en una espiral de desestabilización y muerte sin fin", señaló el soberano pontífice durante un discurso en la catedral de Bamenda.

El miércoles, León XIV llamó a "romper las cadenas de la corrupción", al respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho, y también pidió el fin del conflicto separatista.

Asimismo y en medio de sus cruces con el presidente de Estados Unidos, el sumo pontífice dejó un mensaje en sus redes sociales que fue tomado por muchos fieles como una reprenda hacia el mandatario.

"¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso!", señaló el papa.

Recientemente, el sumo pontífice criticó duramente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus declaraciones amenazantes hacia Irán, lo que ha generado debate sobre las prioridades y la coherencia de la voz moral del Vaticano.

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En los últimos días, el Papa León XIV calificó de inaceptables las amenazas de Trump donde insinuó acciones militares que podrían acabar con una civilización en Irán.

Según el pontífice, tales advertencias ponen en riesgo a poblaciones enteras y destacó la urgencia de encontrar una salida diplomática al conflicto. "Estas advertencias son verdaderamente inaceptables… una cuestión moral por el bien de toda la población", afirmó.

Mientras tanto, Trump respondió describiendo al papa como "débil" en materia de crimen, y lo acusó de favorecer posturas de izquierda.

Después de su viaje a Bamenda, León celebrará el viernes una misa ante cientos de miles de personas en un estadio en la capital económica de Douala.

El líder de 1.400 millones de católicos continuará su periplo africano en Angola y en Guinea Ecuatorial hasta el 23 de abril.

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