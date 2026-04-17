Directora gerente del FMI asegura que es probable que Venezuela reciba apoyo crediticio y dijo que el país enfrenta un camino "muy difícil"

Es probable que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proporcione a Venezuela un programa de apoyo financiero como parte de su reanudación de las relaciones con el país sudamericano, siempre que se cumplan ciertas condiciones, dijo el viernes Kristalina Georgieva, directora gerente de esa organización internacional

Georgieva declaró en una conferencia de prensa en Washington que el FMI está listo para conformar un equipo de trabajo con Venezuela, pero agregó que el país enfrenta "un camino muy difícil" para restablecer la estabilidad macroeconómica y financiera.

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El FMI anunció el jueves por la noche su reanudación de las negociaciones con Venezuela tras no haber mantenido contacto con el país desde marzo de 2019 y no haber realizado una evaluación económica completa desde 2004.

"Tras una pausa de siete años, nos comprometemos a colaborar activamente con Venezuela, a hacer nuestra parte para ayudar al país a alcanzar la estabilidad macroeconómica y financiera, y a ayudar al pueblo venezolano a ver días mejores", sostuvo Georgieva.

Pero la principal prioridad del FMI es analizar los datos económicos de Venezuela, y el organismo financiero internacional ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y la agencia estadística del régimen a cargo de Delcy Rodríguez.

Georgieva afirmó que la información proporcionada desde Caracas es muy deficiente y que no se pueden tomar buenas decisiones sin datos fiables.

En segundo lugar, el FMI quiere trabajar en el desarrollo de capacidades para fortalecer las instituciones económicas de Venezuela, agregó.

La directora gerente también señaló que el FMI está trabajando estrechamente con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para brindar un apoyo coordinado a Venezuela que incremente su impacto.

En una rueda de prensa aparte, el director del departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, adelantó que ya se había formado un equipo que había estado trabajando de forma virtual con el Ministerio de Finanzas, los organismos estadísticos y el banco central del régimen venezolano.

"Hay mucha buena voluntad por parte de Venezuela y mucho interés por nuestra parte en trabajar con el país", aseveró Chalk.

La noticia del restablecimiento del diálogo del FMI con Venezuela se dio más de tres meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

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