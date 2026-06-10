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Miércoles, 10 de junio de 2026
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Donald Trump

"Ahora tendrán que pagar el precio": Trump advierte al régimen de Irán en medio de nuevos ataques por el derribo de un helicóptero del ejército de EE. UU.

junio 10, 2026
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Los ataques pusieron fin a un cese al fuego que duró dos meses y en medio de negociaciones en curso que nunca llegaron a buen puerto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al régimen de Irán, luego de que se reanudaran los ataques en Oriente Medio como respuesta al derribo de dos helicópteros del ejército norteamericano.

“"¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido fantástico para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!”, dijo el mandatario desde su cuenta de Truth Social.

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El conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Irán volvió a recrudecerse luego de que en la madrugada de este miércoles se presentaran ataques mutuos después de que Washington acusara al régimen islámico de derribar dos helicópteros cerca del estrecho de Ormuz.

Las acciones militares pusieron fin a un cese al fuego que duró dos meses luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás que derivó en la muerte de Alí Jamenei.

El Ejército de Estados Unidos informó que atacó defensas aéreas y estaciones de radas iraníes, mientras el régimen aseguró haber atacado con drones embarcaciones y objetivos navales en Bareín y Jordania.

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Antes de ello, Trump había dicho a periodistas el martes que las negociaciones para lograr un acuerdo estaban en su recta final y podrían concluirse en "dos o tres días", no obstante, esta situación podría poner en vilo los avances en las negociaciones.

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