Estrella mexicana que destacó en el Mundial 2026 se graduó de preparatoria tras quedar eliminado del torneo ante Inglaterra

De lamentar la derrota ante Inglaterra a celebrar su ceremonia de graduación, así es como han sido las horas tras la eliminación del Mundial para una de las estrellas de la selección mexicana.

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La joven promesa Gilberto Mora se graduó de preparatoria tan solo unos días después de tener que despedirse del sueño mundialista del que su país era uno de los anfitriones.

El futbolista, de 17 años, que ahora es una de las caras destacadas del conjunto nacional, obtuvo su título de preparatoria, pero según medios locales, no pudo asistir a la ceremonia.

En los videos difundidos por la prensa mexicana se escucha que por los parlantes anuncian al jugador que se graduó de una escuela en Tijuana, seguido de una gran ovación por parte de sus compañeros.

Ante la noticia de su graduación uno de los veteranos del 'Tri', Guillermo 'Memo' Ochoa, tomó sus redes sociales para felicitarlo y expresar cuán orgulloso se siente de él.

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Desde su cuenta de Instagram, en donde publicó una ilustración hecha con IA de los dos, el mítico arquero mexicano empezó diciendo: "¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más".

"Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar.Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres", agregó.

Ochoa también lo aconsejó diciendo: "El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona. ¡Orgulloso de ti!".

Lo cierto es que su papel en el Mundial de 2026 lo ha convertido en uno de los referentes actuales del conjunto que cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final.

Su edad fue tema de humor en el Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Los memes lo mostraban pidiéndole permiso a su mamá para jugar contra Inglaterra o cargando una mochila de Hombre Araña en el autobús con la selección mexicana.

Las redes colocaban al veterano portero Guillermo Ochoa como el padrino Don Memo de Morita.

El Memo Ochoa, que disputó su sexto y último Mundial con 40 años, se hizo eco de la broma.