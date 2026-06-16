¿Jugada política? Gobierno Petro firma polémico decreto que sirve a grupo ilegal antes de elecciones: "Están presionando a la población para que vote por Cepeda"

El programa La Noche de NTN24 analiza con voces expertas las implicaciones de esta decisión en medio de graves cuestionamientos a la política de 'Paz Total' y de una serie de denuncias antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

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Cuando falta poco para que se abran las urnas en Colombia para la segunda vuelta presidencial, el Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó un polémico decreto que autoriza el traslado de integrantes de los Comandos de Frontera de las FARC hacia una zona de ubicación temporal en el departamento de Putumayo.

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El decreto, firmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordena una suspensión temporal y focalizada de operaciones militares y ofensivas especiales de la Policía Nacional contra esta estructura criminal con el fin de que puedan desplazarse entre el 14 y el 19 de junio hacia la zona de ubicación temporal en el municipio Valle del Guamuez.

La medida se da bajo el cobijo de la cuestionada política de Paz Total y en medio de un contexto grave de múltiples denuncias de "voto fusil" en varios departamentos del país.

Cabe resaltar que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como lo dice el decreto, es una alianza armada compuesta principalmente por los Comandos de Frontera, la coordinadora guerrillera del Pacífico y otras estructuras que se sentaron a dialogar con el Gobierno Petro tras abandonar la Segunda Marquetalia.

Dicha organización cuenta con un aproximado de 2.500 hombres armados ubicados en varias zonas de Nariño, Putumayo, Amazonas —departamentos ubicados en zonas de frontera con los países de Ecuador, Perú y Brasil, respectivamente— y Valle del Cauca.

El decreto del Gobierno Petro viene de la resolución 053 del 25 de febrero de 2026, que ya había suspendido las órdenes de captura y extradición contra los integrantes de esta facción violenta con una vigencia de 10 meses, es decir, hasta diciembre de 2026.

Petro termina su gobierno el 6 de agosto de 2026, pero esta protección judicial y operativa al grupo armado dura 4 meses más allá del fin de su mandato.

Es importante mencionar que la suspensión solo aplica a quienes figuren en un listado validado por el consejero comisionado de paz, un listado de carácter reservado.

En ese sentido, la pausa no cubre a todos los integrantes de la organización criminal, sino a un grupo nominal y verificado de criminales. El plan contempla una concentración inicial de alrededor de 100 integrantes.

Andrés Forero, senador electo por el partido Centro Democrático, y Javier Soler, oficial retirado del Ejército de Colombia, abogado y consultor de seguridad, analizaron este tema en el programa La Noche de NTN24.

"En esas zonas del país ya ha habido denuncias por parte de gobernantes de los entes territoriales, a veces son alcaldes, a veces son gobernadores, que han señalado cómo estos grupos armados ilegales están presionando a la población civil para que vote por el candidato del Gobierno, el señor Iván Cepeda", expuso Forero.

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Para Soler, la Paz Total, promovida por el Gobierno Petro, "ha sido utilizada durante estos casi cuatro años para darle preventas interrogativas de tipo militar y jurídico, incluso político, a los grupos armados ilegales. "Pasamos a tener unas FARC, antes de la negociación, a dos FARC", denunció.