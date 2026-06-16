NTN24
Martes, 16 de junio de 2026
Martes, 16 de junio de 2026
Gobierno Petro

¿Jugada política? Gobierno Petro firma polémico decreto que sirve a grupo ilegal antes de elecciones: "Están presionando a la población para que vote por Cepeda"

junio 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Andrés Forero aseguró en La Noche de NTN24 que hay denuncias de gobernadores acerca de que estos grupos armados ilegales están ejerciendo presión en la población civil para favorecer al candidato del Gobierno Petro.

El programa La Noche de NTN24 analiza con voces expertas las implicaciones de esta decisión en medio de graves cuestionamientos a la política de 'Paz Total' y de una serie de denuncias antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

TE PUEDE INTERESAR

Cuando falta poco para que se abran las urnas en Colombia para la segunda vuelta presidencial, el Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó un polémico decreto que autoriza el traslado de integrantes de los Comandos de Frontera de las FARC hacia una zona de ubicación temporal en el departamento de Putumayo.

o

El decreto, firmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordena una suspensión temporal y focalizada de operaciones militares y ofensivas especiales de la Policía Nacional contra esta estructura criminal con el fin de que puedan desplazarse entre el 14 y el 19 de junio hacia la zona de ubicación temporal en el municipio Valle del Guamuez.

La medida se da bajo el cobijo de la cuestionada política de Paz Total y en medio de un contexto grave de múltiples denuncias de "voto fusil" en varios departamentos del país.

Cabe resaltar que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como lo dice el decreto, es una alianza armada compuesta principalmente por los Comandos de Frontera, la coordinadora guerrillera del Pacífico y otras estructuras que se sentaron a dialogar con el Gobierno Petro tras abandonar la Segunda Marquetalia.

Dicha organización cuenta con un aproximado de 2.500 hombres armados ubicados en varias zonas de Nariño, Putumayo, Amazonas —departamentos ubicados en zonas de frontera con los países de Ecuador, Perú y Brasil, respectivamente— y Valle del Cauca.

El decreto del Gobierno Petro viene de la resolución 053 del 25 de febrero de 2026, que ya había suspendido las órdenes de captura y extradición contra los integrantes de esta facción violenta con una vigencia de 10 meses, es decir, hasta diciembre de 2026.

Petro termina su gobierno el 6 de agosto de 2026, pero esta protección judicial y operativa al grupo armado dura 4 meses más allá del fin de su mandato.

Es importante mencionar que la suspensión solo aplica a quienes figuren en un listado validado por el consejero comisionado de paz, un listado de carácter reservado.

En ese sentido, la pausa no cubre a todos los integrantes de la organización criminal, sino a un grupo nominal y verificado de criminales. El plan contempla una concentración inicial de alrededor de 100 integrantes.

Andrés Forero, senador electo por el partido Centro Democrático, y Javier Soler, oficial retirado del Ejército de Colombia, abogado y consultor de seguridad, analizaron este tema en el programa La Noche de NTN24.

"En esas zonas del país ya ha habido denuncias por parte de gobernantes de los entes territoriales, a veces son alcaldes, a veces son gobernadores, que han señalado cómo estos grupos armados ilegales están presionando a la población civil para que vote por el candidato del Gobierno, el señor Iván Cepeda", expuso Forero.

o

Para Soler, la Paz Total, promovida por el Gobierno Petro, "ha sido utilizada durante estos casi cuatro años para darle preventas interrogativas de tipo militar y jurídico, incluso político, a los grupos armados ilegales. "Pasamos a tener unas FARC, antes de la negociación, a dos FARC", denunció.

Temas relacionados:

Gobierno Petro

Elecciones en Colombia

Decreto

Iván Cepeda

Segunda vuelta presidencial en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Jugada política? Gobierno Petro firma polémico decreto que sirve a grupo ilegal antes de elecciones: "Están presionando a la población para que vote por Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Exiliados y expresos políticos serán homenajeados tras conmemoración de 12 años de Casla

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen en un momento dado identificó al Tren de Aragua como el brazo que podía usar fuera del territorio venezolano": Iván Simonovis

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Actualidad

Ver más
Idioma ruso - Canva
Rusos

El ruso ya no es una lengua protegida en Ucrania, ¿ahora no se puede hablar?: esto implica la medida

Joven practicando bungee lanzada sin medidas de seguridad - Foto: captura redes sociales
Brasil

Joven perdió la vida en un salto de bungee luego de que olvidaran atarle la cuerda de seguridad y la lanzaran al vacío

Portaviones Nimitz - Foto AFP
Presión sobre régimen de Cuba

Trump responde si llegada de portaviones al Caribe tiene que ver con decisión que vaya a tomar sobre Cuba

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
La Noche

"Traduce el inmenso desespero que hoy agobia a la campaña de Iván Cepeda": Rodrigo Lara tras orden judicial que prohíbe a De la Espriella el uso de símbolos patrios

Idioma ruso - Canva
Rusos

El ruso ya no es una lengua protegida en Ucrania, ¿ahora no se puede hablar?: esto implica la medida

Joven practicando bungee lanzada sin medidas de seguridad - Foto: captura redes sociales
Brasil

Joven perdió la vida en un salto de bungee luego de que olvidaran atarle la cuerda de seguridad y la lanzaran al vacío

Lanzamiento Shenzhou-23 - Foto EFE
Viaje al espacio

China lanza misión histórica con vista puesta en alunizaje en 2030: un astronauta permanecerá un año en el espacio

Portaviones Nimitz - Foto AFP
Presión sobre régimen de Cuba

Trump responde si llegada de portaviones al Caribe tiene que ver con decisión que vaya a tomar sobre Cuba

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"No vamos a permitir que se roben la voluntad del pueblo; estoy listo para la batalla final": Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia

Elecciones Colombia - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Muy correcto, transparente y auditable": Transparencia Electoral destaca proceso electoral tras primera vuelta en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre