Migración Colombia expulsó a un fanático extranjero por alterar el orden público en reciente partido de fútbol

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia informó que hizo efectiva una medida de expulsión contra el ciudadano brasileño Allan Aquino de Souza sobre el que precisó que es hincha del equipo Sao Paulo F.C.

La oficina indicó que Aquino de Souza estuvo vinculado con unas disputas ocurridas con las barras del club colombiano Atlético Nacional, durante un partido por los octavos de final de la Copa Libertadores que se desarrolló en la ciudad de Medellín el pasado martes.

“Gracias al trabajo articulado de Migración Colombia con la Policía Nacional y las autoridades de seguridad del evento, se identificó y detuvo a de Souza, quien fue conducido al Centro Facilitador de Migración Colombia en Medellín, donde se adelantaron los trámites administrativos para su expulsión a la República Federativa de Brasil, conforme a lo establecido en la normativa migratoria vigente”, indicó la entidad mediante una nota de prensa.

Además, en el comunicado, reiteró “que no permitirá que extranjeros que ingresen al territorio nacional incurran en comportamientos contrarios a la ley”.

Afirmó que “continuará actuando de manera coordinada con las autoridades competentes para garantizar el orden y la seguridad del país”.

El partido en cuestión enfrentó al Atlético Nacional ante el Sao Paulo en el juego de ida de la serie entre ambos equipos por los octavos de final del torneo continental, considerado el más importante a nivel de clubes de Sudamérica.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que Allan Aquino de Souza, “protagonizó los desmanes en la tribuna norte tras el partido entre Atlético Nacional y São Paulo F.C. Creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a la justicia. Pero no”.

“Gracias al trabajo articulado entre la Policía y las cámaras de seguridad, fue identificado, detenido, sancionado y trasladado al CTP. Hoy, fue llevado a Migración y oficialmente expulsado del país. Se solicitará que no pueda reingresar. Que les quede claro: no vamos a permitir que vengan a Medellín propiciar peleas, dañar la convivencia y la cultura del fútbol. Aquí hay autoridad, y la hacemos respetar”, expresó.

En algunas imágenes del partido, quedaron retratados los desmanes ocurridos en la tribuna Norte del estadio. Se observa que algunos fanáticos buscaban pelear mientras que otros, una amplia mayoría, intentaban evitar la confrontación. El juego se saldó con un marcador 0 a 0.