Anthropic da un salto en la IA con acceso a un mega centro de datos de SpaceX de Elon Musk

Anthropic anunció este miércoles una alianza con SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, para utilizar toda la capacidad de cómputo de su centro de datos Colossus One, dedicado hasta ahora a la inteligencia artificial (IA) del multimillonario.

Este nuevo acuerdo permitirá a Anthropic duplicar los límites de uso de Claude Code para sus suscriptores de los planes Pro, Max, Team y Enterprise, indicó Ami Vora, directora de productos de la compañía.

Actualmente, la empresa está bajo fuertes presiones para atender la creciente demanda en su competencia con OpenAI, el creador de ChatGPT.

En marzo, la empresa de San Francisco, que prepara su salida a bolsa, se vio obligada a reducir el ancho de banda durante las horas punta al no disponer de suficientes procesadores para atender todas las solicitudes.

"Estamos haciendo esto posible al ampliar nuestras alianzas de computación. Nos asociamos con SpaceX para utilizar toda la capacidad de su centro de datos Colossus One", declaró Vora durante la conferencia anual para desarrolladores de Anthropic en San Francisco.

Por su parte, la empresa xAI de Musk enfrenta una sobrecapacidad, utilizando solo una pequeña parte de la potencia de cálculo de Colossus. Su mayor centro de datos, cerca de Memphis, es objeto de críticas por su alimentación mediante turbinas de gas sin licencia medioambiental y por su enorme consumo de agua.

Por su parte, Elon Musk anunció el miércoles en la red social X que la empresa xAI sería disuelta y sus actividades integradas por completo en SpaceX, que la absorbió a principios de febrero.

El anuncio llega en un momento en que OpenAI y Anthropic libran una batalla directa para equipar a las empresas con agentes de IA, cuya adopción se está acelerando.

Anthropic presentó el martes diez agentes de IA diseñados a medida para bancos, aseguradoras y gestores de activos. Estas herramientas son capaces de redactar documentos de presentaciones comerciales, efectuar verificaciones regulatorias o analizar balances contables.

Frente a ello, OpenAI anunció ese mismo día una alianza con el gigante mundial de la auditoría PwC para respaldar sus operaciones financieras. Pero esta carrera va acompañada de una batalla por obtener los procesadores y la energía necesaria.