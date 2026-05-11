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Lunes, 11 de mayo de 2026
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América Latina

Un megacrucero de última generación zarpa por primera vez desde ciudad de Latinoamérica

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
MSC Seaview | Foto AFP
MSC Seaview | Foto AFP
El evento forma parte de un hito para la temporada de cruceros 2026-2027.

La capital de Argentina se prepara por primera vez para que un barco de última generación zarpe desde el país sudamericano con destino a Uruguay en una apuesta por el turismo regional del Cono Sur.

Se trata del megacrucero MSC Seaview, el cual cuenta con una pasarela de cristal de aproximadamente 360 grados que rodea el barco; cuenta con asesores panorámicos y el “infinity Bridge”, un puente acrílico de piso transparente.

La nave tiene aproximadamente 323 metros de eslora, 41 metros de manga y 20 cubiertas. Su capacidad alcanza para albergar alrededor de 5.336 huéspedes y 1.413 tripulantes.

Mantiene una velocidad de 23,7 nudos, es decir 43.9 kilómetros por hora, ya que posee una potencia instalada de 62.4 motores Wärtsilä (MW), optimizada para cruceros vacacionales.

Su innovador diseño viene acompañado de una gran propuesta de servicio, ya que ofrece 10 restaurantes y 16 bares/salones, que incluye buffets internacionales y restaurantes de especialidad.

En ese contexto, la promoción por el “Mes del Crucero MSC” que se lleva a cabo el 31 de mayo se presenta como una oportunidad para planificar la proximidad que entre el 10 de diciembre y el 4 de marzo.

La embarcación realizará 13 salidas de siete noches que incluyen escalas en Santos, Balneario Camboriú y Punta del Este.

En compañía de lo planificado, anunciaron que el 14 de enero se sumará a la lista Montevideo.

De esta forma, el evento forma parte de un hito para temporada de cruceros 2026-2027, ya que es el barco de mayor capacidad que haya operado en Buenos Aires. Generando un gran movimiento económico.

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