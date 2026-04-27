México capturó al sucesor de "El Mencho" en imponente operativo militar: EE. UU. ofrecía 5 millones de dólares

Este lunes las autoridades México confirmaron que, en un operativo con la participación de cientos de militares, capturaron a uno de los sucesores de Nemesio "El Mencho" Oseguera, fundador del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras intentaba huir por un desagüe.

Cabe recordar que Oseguera murió en febrero tras ser herido por soldados durante un violento operativo en Jalisco, que provocó una asonada criminal.

En ese entonces, los secuaces de "El Mencho" quemaron vehículos para bloquear vías en 20 de los 32 estados del país.

Ahora se reportó la detención de Audias Flores Silva, uno de los hombres más cercanos a Oseguera, en el estado de Nayarit llevó a que las autoridades locales pidieran en Facebook a la población resguardarse en sus hogares ante la posibilidad de nuevos bloqueos y acciones violentas.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por Flores Silva.

Según el centro de análisis Insight Crime, el líder criminal se perfilaba como uno de los sucesores del fundador del CJNG.

Apodado "El Jardinero", fue "el brazo derecho" de Oseguera hasta su muerte, según especialistas.

También fue el encargado de negociar a nombre de Oseguera una alianza entre el CJNG y "Los Chapitos", la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los herederos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, añadió Saucedo al citar fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México.

Flores Silva estuvo preso cinco años en Estados Unidos y fue liberado en 2016.

El cabecilla del CJNG "se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad" integrado por unas 30 camionetas y "más de 60 personas" armadas, detalló el Gobierno de México.

El despliegue se efectuó en la comunidad de El Mirador, con apoyo de cuatro helicópteros y más de 500 militares. La secretaría de Marina destacó que no requirió "un solo disparo".

Cuando llegaron los elementos de seguridad, los escoltas de Flores se dispersaron "a manera de distracción", pero el capo fue localizado y detenido "cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe", indicaron las autoridades.

Flores Silva es "requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición", dijo en la red social X Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.