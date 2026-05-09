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Sábado, 09 de mayo de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy rodríguez, encargada del régimen de Venezuela, anunció que se presentará ante la Corte Internacional de Justicia

mayo 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez - EFE
Se trataría del primer viaje que realizaría fuera del Caribe desde que asumió las riendas de la dictadura chavista tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que se presentará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, por la disputa sobre la región petrolera de Esequibo.

"Me corresponde a mí viajar en las próximas horas para defender nuestra patria", dijo Rodríguez en un discurso televisado al referirse al caso que enfrenta al país con su vecina Guyana.

Se trataría del primer viaje que realiza Rodríguez fuera del Caribe desde que asumió las riendas de la dictadura chavista tras la captura del dictador Nicolás Maduro por las fuerzas de Estados Unidos en enero.

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Rodríguez formaba parte de los sancionados por Estados Unidos, pero la Administración del presidente Donald Trump levantó las medidas en su contra a principios de abril.

No obstante, sigue sancionada por otros países, pero quienes acuden a la CIJ gozan de una protección jurídica especial.

Este lunes, Guyana afirmó ante la CIJ que el caso que enfrenta con Venezuela por la región fronteriza del Esequibo reviste "una importancia existencial".

Por su parte, Venezuela alegó el miércoles que "los derechos históricos del país son irrenunciables y está decidido a defenderlos en paz".

La CIJ, máxima jurisdicción de la ONU, inició el 4 mayo una semana de audiencias sobre el litigio fronterizo que enfrenta a ambos países sudamericanos desde hace más de 10 años.

Dicho territorio de 160.000 km², rico en petróleo y administrado por Guyana desde hace más de un siglo, centró la atención después de que el régimen de Venezuela reactivara sus reclamos sobre el mismo.

Las audiencias se celebrarán hasta el 11 de mayo y deberán examinar en detalle la validez de la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899 que trazó la frontera entre los dos países.

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Cabe mencionar que, mientras que Guyana defiende lo definido legalmente en 1899, Venezuela invoca un acuerdo firmado en 1966 con Reino Unido en Ginebra.

Dicho tratado, suscrito antes de la independencia de Guyana, cita el río Esequibo como frontera natural, al igual que en 1777.

La disputa entre ambos países revivió después de que ExxonMobil descubrió en 2015 yacimientos que otorgan a Guyana una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

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