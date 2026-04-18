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Sábado, 18 de abril de 2026
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Inglaterra

Equipo del que ‘escapó’ el colombiano Jhon Arias quemó su último cartucho y quedó condenado al descenso tras caer goleado en Inglaterra

abril 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Jhon Arias: Foto: EFE
Jhon Arias: Foto: EFE
El conjunto en el que estuvo Arias hasta inicio de año, y que de hecho tiene en su nómina al también colombiano Yerson Mosquera, con la derrota quedó a 15 puntos del último equipo que se salva del descenso en la Premier League.

La Premier League, al igual que las principales ligas de Europa, se encuentra en su tramo final en el que no solo se define el título sino también los descensos a la segunda división del fútbol de Inglaterra.

En medio de esas definiciones, tras los partidos de este sábado, el Wolverhampton Wanderers, famoso en Colombia por el infortunado paso que tuvo en ese equipo el mediocampista Jhon Arias, quedó condenado al descenso.

Los ‘Wolves’ dilapidaron la última oportunidad que tenían de evitar el descenso tras caer 3 a 0 ante el Leeds.

El conjunto en el que estuvo Arias hasta inicio de año, y que de hecho tiene en su nómina al también colombiano Yerson Mosquera, con la derrota quedó a 15 puntos del último equipo que se salva del descenso en la Premier League con tan solo cinco partidos por jugar.

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La derrota, de esta manera, lo deja prácticamente descendido pues, además, el equipo tiene una diferencia de gol extremadamente negativa de -37 anotaciones.

Otro club con un panorama complejo en Inglaterra es el Tottenham Hotspur. Los Spurs se encaminaban a su primera victoria en 15 partidos de liga tras ir ganando en dos ocasiones en el primer partido en casa de Roberto De Zerbi como entrenador pero no lo lograron.

El cabezazo de Pedro Porro fue rápidamente neutralizado por la espectacular volea de Kaoru Mitoma en el tiempo de descuento de la primera parte.

El impresionante gol de Xavi Simons a 13 minutos del final desató la euforia en el moderno estadio del Tottenham Hotspur.

Sin embargo, la afición local quedó atónita cinco minutos después del inicio del tiempo añadido cuando Jan Paul van Hecke superó a Kevin Danso y centró para que Rutter rematara con fuerza al fondo de la red.

El Tottenham, que no ha jugado fuera de la máxima categoría en casi 50 años, se acerca a un punto del West Ham en la lucha por la permanencia.

Pero los Hammers tienen un partido menos y podrían ampliar esa ventaja cuando visiten al Crystal Palace el lunes.

La pésima temporada del Tottenham se ha visto agravada por el impresionante regreso a la máxima categoría del Sunderland y el Leeds que han roto la tendencia de las últimas temporadas. En los últimos dos años, los tres equipos ascendidos han descendido inmediatamente.

Sin embargo, los hombres de Daniel Farke no solo parecen tener asegurada la permanencia, sino que podrían alcanzar su primera final de la FA Cup desde 1973 si vencen al Chelsea en las semifinales del próximo fin de semana.

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El Bournemouth aumentó la presión sobre el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, con una victoria por 2-1 en St James' Park.

Los Cherries no se vieron afectados por la noticia de que Andoni Iraola dejará el cargo al final de la temporada.

Marcus Tavernier y Adrien Truffert marcaron para los visitantes, extendiendo su racha invicta en la Premier League a 13 partidos.

El Bournemouth asciende al octavo puesto y se sitúa a cuatro puntos de los puestos de Champions League.

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