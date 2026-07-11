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Sábado, 11 de julio de 2026
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Visa humanitaria

Hombre que perdió a su esposa e hijo en los terremotos en Venezuela, solicita una visa humanitaria para reencontrarse con la familia que le queda en Chile

julio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
“Mi vida entera se fue aquí, entonces quisiera ese gesto humanitario”, expresó Larry Rojas, un joven que perdió a su familia en Venezuela tras los sismos.

Tras más de 15 días de los fuertes terremotos en Venezuela, NTN24 sigue conociendo historias de los sobrevivientes que buscan una nueva oportunidad tras haberlo perdido todo en medio de esta dolorosa tragedia.

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Este es el caso de Larry Rojas, un joven venezolano que, tras los sismos, lo perdió todo, incluyendo a su esposa e hijo, quienes en este momento eran su única familia. Hecho ante el cual solicita una visa humanitaria para poder viajar a Chile, donde se encuentran el resto de sus seres queridos que hace años migraron allí.

“Ahorita quedé solo, sin nada, ya no tengo ni siquiera dónde quedarme; como tengo mi familia maternal en Chile, estoy pidiendo, por favor, si me pueden ayudar con una visa humanitaria para entrar allá porque es lo único que me queda”, dijo Rojas a los micrófonos de NTN24.

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“Mi vida entera se fue aquí, entonces quisiera ese gesto humanitario”, agregó Larry.

Frente a esta situación, el joven venezolano hace un llamado a las autoridades chilenas en Venezuela para que le ayuden con una visa humanitaria para viajar a Chile de manera legal y reencontrarse con sus seres queridos, para junto a ellos afrontar este difícil momento.

Entre tanto, la cifra de fallecidos sigue aumentando; en el más reciente informe se conoció que el número de muertos ascendió a más de 4.300, mientras que el número de heridos supera los 16.700.

"La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333", dijo el presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, Jorge Rodríguez, en conferencia de prensa.

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