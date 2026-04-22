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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Luis Díaz, futbolista de Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz, futbolista de Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Con este golazo, Luis Díaz selló la victoria del Bayern Múnich y jugará la final de la Copa de Alemania

abril 22, 2026
Por: Natalya Baquero González
El equipo dirigido por Vicent Kompany espera a su rival, que saldrá del encuentro entre Stuttgart y Friburgo.

Una vez más, el delantero Luis Díaz vuelve a ser protagonista con su equipo, el Bayern Múnich. El atacante colombiano selló la victoria de su club, que venció en la semifinal de la Copa de Alemania 2 goles a 0 ante el Leverkusen.

Desde los primeros minutos del encuentro, el Guajiro buscó el arco rival, tanto así que sobre los 16 de juego lanzó un potente remate que fue desviado por el arquero Mark del Leverkusen.

A partir de ese momento, la presión del Gigante de Baviera incrementó al punto de abrir el marcador a los sobre los 22 minutos del encuentro, tras la anotación del delantero británico, Harry Kane, que lanzó disparo letal a la parte superior del pórtico, difícil de atajar para el guardameta.

Tras la anotación, los dirigidos por Vincent Kompany buscaron ampliar el global, pero carecieron de efectividad al momento de definir. Al final, la primera parte terminó con ventaja para los bávaros.

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Para la etapa complementaria, el Bayern Leverkusen salió en busca de la igualdad, generando varios remates con dirección al arco rival, muchos de ellos sin peligro.

Con el pasar de los minutos, el encuentro este se volvió en un lleva y trae, pero ninguno lograba enviar el balón al fondo de la red. Así avanzó gran parte del segundo tiempo.

Cuando parecía que el partido terminaría con el 1 a 0, apareció el delantero colombiano Luis Díaz, quien, en los 90 más adición, selló la victoria del Bayern Múnich.

Sobre los 90+3, Luchito recibió una asistencia dentro del área, quien aprovechó la salida del arquero lanzando un remate a la mano derecha del arquero del conjunto local, que no pudo hacer nada para evitar el tanto del 'guajiro'.

Con el tanto del atacante cafetero, el Bayern Múnich se impuso 2 goles a 0 ante el Bayer Leverkusen en el BayArena, resultado con el que aseguró su tiquete a la gran final de la Copa de Alemania.

Una noche redonda para Díaz, quien fue el jugador mejor calificado del conjunto bávaro, con una puntuación de 8.5, según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

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Ahora el equipo de Vincent Kompany espera a su rival, que saldrá del encuentro entre Stuttgart y Friburgo.

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