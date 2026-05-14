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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Buque

Buque que fue secuestrado cerca de Emiratos Árabes Unidos se dirige hacia Irán: lo que se sabe

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Buques navegando por el estrecho de Ormuz - Foto de referencia: EFE
Buques navegando por el estrecho de Ormuz - Foto de referencia: EFE
Muchos barcos han sido atacados en o cerca del estrecho de Ormuz, donde Irán y Estados Unidos se desafían mediante bloqueos cruzados.

Una embarcación que partió de los Emiratos Árabes Unidos fue secuestrada por personas no identificadas, y ahora se dirige a aguas iraníes, informó el jueves una agencia marítima británica.

La nave fue tomada "por personal no autorizado mientras estaba anclada" a 70 kilómetros al noreste de Fuyaira y "está ahora rumbo a aguas iraníes" según el centro United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

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Muchos barcos han sido atacados en o cerca del estrecho de Ormuz, donde Irán y Estados Unidos se desafían mediante bloqueos cruzados.

Irán bloqueó el pasaje por el estrecho de Ormuz -donde normalmente transitan una quinta parte del comercio global de petróleo y de gas natural licuado- desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, a pesar del frágil alto al fuego vigente desde el 8 de abril.

El domingo, Corea del Sur declaró que aeronaves no identificadas atacaron el 4 de mayo a uno de sus buques de carga en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, Catar señaló que un buque de carga de Abu Dabi en dirección a su mar territorial fue atacado por un dron.

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El secuestro del barco se da en medio de una reciente apertura del estrecho de Ormuz que el régimen de Irán autorizó para barcos chinos. La concesión se dio en medio del encuentro del presidente Donald Trump con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.

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