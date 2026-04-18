NTN24
Sábado, 18 de abril de 2026
Sábado, 18 de abril de 2026
María Corina Machado

"Este es un día que recordaré toda mi vida, el grito de libertad ha retumbado; ¡Venezuela será libre!": María Corina Machado en histórica concentración en Madrid

abril 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La Premio Nobel de la Paz recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en el balcón de la Real Casa de Correos.

La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, se reunió este sábado 18 de abril con la diáspora venezolana en la emblemática Puerta del Sol, conocida como el corazón de la ciudad.

En medio de su intento de llegar a la tarima de la famosa plaza de Madrid, donde miles de personas la esperaban desde tempranas horas, la líder democrática recibió el abrazo de cientos de venezolanos que gritaban “¡Venezuela libre!”.

o

Al iniciar su discurso, María corina Machado se dirigió a la multitud para agradecerles por estar allí y por seguir luchando por la libertad de Venezuela.

“Este es un día que recordaré toda mi vida, es un día en el cual el grito de libertad de Venezuela ha retumbado. Este encuentro tiene un propósito claro. Desde el corazón de esta gran nación los venezolanos estamos enviando un mensaje claro al mundo Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos”, inició diciendo.

De acuerdo con la Premio Nobel de la Paz, el pueblo venezolano demostró que no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlos. “Nos habían dividido y hecho dudar de nuestra fuerza, pero fuimos abriendo puertas y uniéndonos”.

o

“Venezuela está unida y decidida a hacer valer nuestra libertad y les decimos a nuestros venezolanos que están en nuestra tierra que se preparen que para allá vamos”, aseguró.

Machado aseguró que gracias al apoyo de los Estados Unidos y de muchos otros aliados alrededor del mundo “tendremos elecciones libres y limpias en las que puedan votar todos los venezolanos”.

“Algunos aliados del régimen han dicho que Venezuela no está lista para elecciones, pero les vamos a demostrar lo contrario. El 28 de julio desmontamos el fraude”, dijo.

Asimismo, afirmó que todos aquellos que han sido perseguidos, serán libres y recibirán justicia y reparación. “Aquí contamos con todos aquellos que están siendo excarcelados y que quieren seguir luchando por la libertad de Venezuela”, aseguró.

“Regresaré a Venezuela pronto y lo haré con nuestro admirado presidente Edmundo González Urrutia, un hombre que se ha ganado el respeto, amor y admiración del mundo”, dijo.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Madrid

Diáspora venezolana

España

Reconocimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este es un día que recordaré toda mi vida, el grito de libertad ha retumbado; ¡Venezuela será libre!": María Corina Machado en histórica concentración en Madrid

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Miguel Díaz-Canel - Fotos EFE
Régimen cubano

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Lleno total en la Puerta del Sol en Madrid para reencuentro con María Corina Machado.
María Corina Machado

EN VIVO: Con lleno total en la Puerta del Sol, María Corina Machado se reencuentra con los venezolanos en Madrid, España

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Cayetana Álvarez

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Lula da Silva y Delcy Rodríguez (EFE)
María Corina Machado

"Lo que opine Lula da Silva es absolutamente insignificante": Pedro Burelli rechaza apoyo del presidente brasileño a la dictadura venezolana

Despliegue militar de Estados Unidos que bloquea los puertos de Irán - Fotos: X
estrecho de Ormuz

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Más de Actualidad

Ver más
Altercados en marchas en Caracas, Venezuela
Marchas

Se registran choques en Caracas entre la marcha de trabajadores y fuerzas del régimen que impiden su paso hacia Miraflores

Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

"Todos somos necesarios": Edmundo González habló de la importancia de la "unidad" para construir el país en democracia que los venezolanos quieren

El Papa León XIV, durante la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro en el Vaticano-EFE
Papa León XIV

Dios "no escucha la oración de quienes hacen la guerra": el mensaje del papa León XIV en su homilía del Domingo de Ramos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Altercados en marchas en Caracas, Venezuela
Marchas

Se registran choques en Caracas entre la marcha de trabajadores y fuerzas del régimen que impiden su paso hacia Miraflores

Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

"Todos somos necesarios": Edmundo González habló de la importancia de la "unidad" para construir el país en democracia que los venezolanos quieren

El Papa León XIV, durante la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro en el Vaticano-EFE
Papa León XIV

Dios "no escucha la oración de quienes hacen la guerra": el mensaje del papa León XIV en su homilía del Domingo de Ramos

La cantante estadounidense Katy Perry - AFP
Katy Perry

Escándalo en Australia: Katy Perry niega acusaciones contra ella por supuesta agresión sexual y dice que "son mentiras peligrosas e imprudentes"

Artemis II, día 5 | Fotos NASA
Nasa

La NASA entregó avances de la Misión Artemis II tras el quinto día de viaje hacia la órbita de la Luna

Jugadores del Galarasaray | Foto: AFP
Champions League

¿Demanda en camino para el Liverpool? La impresionante lesión que sufrió un jugador del Galatasary en Anfield y por la cual tuvo que ser operado

Emmanuel Macron, presidente de Francia - Foto: EFE
Emmanuel Macron

Emmanuel Macron hizo un llamado para reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre