"Este es un día que recordaré toda mi vida, el grito de libertad ha retumbado; ¡Venezuela será libre!": María Corina Machado en histórica concentración en Madrid

La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, se reunió este sábado 18 de abril con la diáspora venezolana en la emblemática Puerta del Sol, conocida como el corazón de la ciudad.

En medio de su intento de llegar a la tarima de la famosa plaza de Madrid, donde miles de personas la esperaban desde tempranas horas, la líder democrática recibió el abrazo de cientos de venezolanos que gritaban “¡Venezuela libre!”.

Al iniciar su discurso, María corina Machado se dirigió a la multitud para agradecerles por estar allí y por seguir luchando por la libertad de Venezuela.

“Este es un día que recordaré toda mi vida, es un día en el cual el grito de libertad de Venezuela ha retumbado. Este encuentro tiene un propósito claro. Desde el corazón de esta gran nación los venezolanos estamos enviando un mensaje claro al mundo Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos”, inició diciendo.

De acuerdo con la Premio Nobel de la Paz, el pueblo venezolano demostró que no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlos. “Nos habían dividido y hecho dudar de nuestra fuerza, pero fuimos abriendo puertas y uniéndonos”.

“Venezuela está unida y decidida a hacer valer nuestra libertad y les decimos a nuestros venezolanos que están en nuestra tierra que se preparen que para allá vamos”, aseguró.

Machado aseguró que gracias al apoyo de los Estados Unidos y de muchos otros aliados alrededor del mundo “tendremos elecciones libres y limpias en las que puedan votar todos los venezolanos”.

“Algunos aliados del régimen han dicho que Venezuela no está lista para elecciones, pero les vamos a demostrar lo contrario. El 28 de julio desmontamos el fraude”, dijo.

Asimismo, afirmó que todos aquellos que han sido perseguidos, serán libres y recibirán justicia y reparación. “Aquí contamos con todos aquellos que están siendo excarcelados y que quieren seguir luchando por la libertad de Venezuela”, aseguró.

“Regresaré a Venezuela pronto y lo haré con nuestro admirado presidente Edmundo González Urrutia, un hombre que se ha ganado el respeto, amor y admiración del mundo”, dijo.