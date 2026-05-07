"Paz a través de la fuerza": Casa Blanca publica video en el que agentes del régimen escoltan a encargado de negocios de EE. UU. en Caracas

La Casa Blanca publicó un video en sus redes sociales tras restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro en enero.

“Paz a través de la fuerza”, se lee en la descripción del video en la que se ven múltiples imágenes del recién posesionado encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett.

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La grabación muestra a Barrett adelantando tareas en la Embajada de Estados Unidos e interactuando con otros funcionarios tras su llegada al país latinoamericano, donde ejecuta el plan de tres frases del presidente Donald Trump tras la captura de Maduro.

Asimismo, se ve a un agente del régimen de Delcy Rodríguez escoltando uno de los vehículos que hacen parte del esquema de seguridad de Barrett en Caracas.

Cabe mencionar que después de la captura del dictador chavista el 3 de enero en una operación especial de Washington, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país y controla su industria petrolera.

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Según la Administración republicana, se tiene un plan de tres fases para Venezuela. Así lo confirmó el secretario de Estado Marco Rubio en ese entonces, argumentando que se buscará estabilizar, recuperar y llevar a una transición al país sudamericano.

Mediante una declaración emitida el miércoles 15 de abril, la entonces jefe de la misión diplomática en Caracas, Laura Dogu, anunció a Barrett como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela.

“Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países”, manifestó.

Añadió que el nuevo equipo diplomático encabezado por Barrett “continuará avanzando el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”.