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Domingo, 14 de junio de 2026
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Incautación

Así fue como incautaron un petrolero ruso que buscaba evadir sanciones en el Canal de la Mancha: "No hay dónde esconderse"

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Incautación de petrolero ruso - Captura de video
Incautación de petrolero ruso - Captura de video
El buque el SMYRTOS fue interceptado por comandos de los Royal Marines y agentes de la Agencia Nacional Contra el Crimen.

Este domingo, el Gobierno de Reino Unido informó que interceptó un petrolero sancionado perteneciente a la "flota fantasma" rusa cuando se movilizaba por el Canal de la Mancha.

Así lo anunció el Ministerio de Defensa británico mediante un comunicado en la plataforma X en donde compartió un impresionante video del operativo.

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“Esta mañana, las fuerzas británicas abordaron un petrolero ruso en el Canal de la Mancha que estaba ayudando secretamente a financiar la guerra de Putin en Ucrania”, detalló.

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El Gobierno, que indicó que se trató de la primera operación de este tipo dirigida por Reino Unido, detalló que el buque el SMYRTOS fue interceptado por comandos de los Royal Marines y agentes de la Agencia Nacional Contra el Crimen, “pese a los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones y seguir alimentando su bárbara guerra contra Ucrania”.

“La primera operación de su tipo dirigida por fuerzas británicas, y un mensaje claro: no hay dónde esconderse”, sentenció el Ministerio de Defensa.

Tras ser interceptado, el barco será trasladado frente a la costa sur de Inglaterra y quedará bajo vigilancia, según añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, calificó la interceptación como un golpe a la "máquina de guerra" del Kremlin.

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El reino Unidos ha sancionado a centenares de embarcaciones sospechosas de pertenecer a dicha "flota fantasma" rusa, compuesta principalmente por viejos petroleros, con la que Moscú suele eludir las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania en 2022.

Países de Europa como Francia, Bélgica y Finlandia también han interceptado recientemente navíos sospechosos de evadir las sanciones y pertenecientes a esa "flota fantasma" rusa.

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