Así fue como incautaron un petrolero ruso que buscaba evadir sanciones en el Canal de la Mancha: "No hay dónde esconderse"

Este domingo, el Gobierno de Reino Unido informó que interceptó un petrolero sancionado perteneciente a la "flota fantasma" rusa cuando se movilizaba por el Canal de la Mancha.

Así lo anunció el Ministerio de Defensa británico mediante un comunicado en la plataforma X en donde compartió un impresionante video del operativo.

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“Esta mañana, las fuerzas británicas abordaron un petrolero ruso en el Canal de la Mancha que estaba ayudando secretamente a financiar la guerra de Putin en Ucrania”, detalló.

El Gobierno, que indicó que se trató de la primera operación de este tipo dirigida por Reino Unido, detalló que el buque el SMYRTOS fue interceptado por comandos de los Royal Marines y agentes de la Agencia Nacional Contra el Crimen, “pese a los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones y seguir alimentando su bárbara guerra contra Ucrania”.

“La primera operación de su tipo dirigida por fuerzas británicas, y un mensaje claro: no hay dónde esconderse”, sentenció el Ministerio de Defensa.

Tras ser interceptado, el barco será trasladado frente a la costa sur de Inglaterra y quedará bajo vigilancia, según añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, calificó la interceptación como un golpe a la "máquina de guerra" del Kremlin.

El reino Unidos ha sancionado a centenares de embarcaciones sospechosas de pertenecer a dicha "flota fantasma" rusa, compuesta principalmente por viejos petroleros, con la que Moscú suele eludir las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania en 2022.

Países de Europa como Francia, Bélgica y Finlandia también han interceptado recientemente navíos sospechosos de evadir las sanciones y pertenecientes a esa "flota fantasma" rusa.