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Martes, 02 de junio de 2026
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Guerra entre Rusia y Ucrania

Devastadores ataques de Rusia a Ucrania con misiles: cerca de 20 personas mueren y Putin anuncia "nueva dimensión" en la guerra

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Explosiones en Kiev. (EFE)
Explosiones en Kiev. (EFE)
Moscú lanzó 656 drones y 73 misiles balísticos, según la Fuerza Aérea de Ucrania. De ellos, fueron derribados 602 aeronaves no tripuladas y 40 proyectiles, más difíciles de interceptar.

Las fuerzas rusas atacaron Ucrania el martes de madrugada con cientos de drones y decenas de misiles balísticos que dejaron al menos 18 muertos en el país, seis de ellos en Kiev, donde se registraron fuertes explosiones, informaron las autoridades.

Moscú lanzó 656 drones y 73 misiles balísticos, según la Fuerza Aérea de Ucrania. De ellos, fueron derribados 602 aeronaves no tripuladas y 40 proyectiles, más difíciles de interceptar.

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En la capital ucraniana, se escucharon sirenas de alerta aérea por toda la ciudad, que dieron paso a una serie de fuertes explosiones en plena noche.

Algunos residentes acudieron a los refugios y a las estaciones de metro subterráneas cargando bolsas y mantas.

Moscú libra desde febrero de 2022 una ofensiva de gran escala contra Ucrania, en la que bombardea diariamente sus ciudades, lo que ha provocado que Kiev también intensifique sus represalias.

Desde finales de la semana pasada, las autoridades ucranianas advertían de la posibilidad de un ataque masivo de Rusia y Putin vino a confirmarlos con este ataque que se dio justo después de que afirmara que una nueva “dimensión” se abría en la guerra en Ucrania.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, señaló que estos ataques demuestran que el presidente Vladimir Putin "se está quedando sin opciones militares" en su invasión.

"Putin es un criminal de guerra y un perdedor que no tiene más cartas que el terror. Moscú está perdiendo en el campo de batalla. Ningún número de misiles puede cambiar esto", escribió en redes sociales.

El ejército ruso dijo que llevó a cabo un "ataque masivo" contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania, en el que se utilizaron "armas de alta precisión" como proyectiles hipersónicos.

El ataque, "en respuesta a los actos terroristas del régimen de Kiev", apuntó durante la noche a objetivos en la capital ucraniana, así como en Zaporiyia (sur), Járkov (este) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

También fueron golpeadas instalaciones energéticas y de transporte vinculadas al ejército ucraniano en otras regiones, según la misma fuente.

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Aunque las fuerzas ucranianas consiguieron derribar una gran mayoría de los drones lanzados, solo pudieron interceptar 40 de los 73 misiles disparados por Rusia.

Esto llevó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a reclamar el desarrollo de sistemas de defensa aérea europea y reclamó más ayuda de Washington. "La asistencia de Estados Unidos en el suministro de misiles para los sistemas Patriot es absolutamente necesaria", escribió en X.

Periodistas vieron explosiones y enormes columnas de humo que se elevaban sobre Kiev al amanecer. Al menos una parte de la ciudad quedó sin electricidad tras el bombardeo, señaló la misma fuente.

Seis personas murieron en la capital, según un balance actualizado divulgado por su alcalde Vitali Klitschko. También reportó al menos 66 heridos.

En el este, en la ciudad industrial de Dnipró, el gobierno local informó de al menos doce muertos, entre ellos un niño, y alrededor de 35 heridos.

Una maternidad con recién nacidos y mujeres en trabajo de parto también fue alcanzada en Odesa, en el sur del país, informaron las autoridades, que añadieron que no hubo víctimas.

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