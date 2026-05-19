Así fue el impactante ejercicio militar de Rusia y Bielorrusia con armas nucleares en medio de tensiones globales

Esta semana, Bielorrusia y Rusia comenzaron maniobras para practicar el uso de armas nucleares desplegadas en territorio bielorruso.

Primero, Bielorrusia adelantó desde el lunes el inicio de estos ejercicios militares. Las autoridades del país afirmaron que este entrenamiento "no va dirigido contra terceros países y no supone una amenaza para la seguridad regional".

A su vez, Rusia anunció este martes que su ejército inició tres días de maniobras con armas nucleares, en las que participan miles de soldados en todo el país.

"Del 19 al 21 de mayo de 2026, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia están llevando a cabo un ejercicio sobre la preparación y el uso de las fuerzas nucleares en caso de amenaza de agresión", informó el ministerio ruso de Defensa.

El anuncio coincide con la intensificación de los ataques de Ucrania con drones, y la visita del presidente Vladimir Putin a China, que arrancó este martes.

Desde que emprendió su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha blandido reiteradamente la amenaza nuclear.

Los ejercicios tienen lugar meses después de que decayera en febrero, sin ser renovado, el Tratado Nuevo START de limitación de arsenales nucleares entre Estados Unidos y Rusia.

En los eventos militares participarán más de 65.000 soldados con 7.800 categorías de equipamiento y armas, incluyendo más de 200 misiles, según el ministerio de Defensa. También participarán aviones, buques y submarinos nucleares, y se ensayarán misiles balísticos y misiles de crucero.

Los ejercicios incluirán un ensayo del uso de armas nucleares desplegadas en la vecina Bielorrusia, puntualizó el ministerio.

En ese contexto, Rusia ha desplegado en ese país vecino, fronterizo con tres miembros de la OTAN -Polonia, Letonia y Lituania- un misil hipersónico con capacidad nuclear, el Oreshnik.

Rusia anunció además la semana pasada que ensayó con éxito un nuevo misil balístico intercontinental, el Sarmat, capaz de transportar varias ojivas nucleares, y aseveró que estaría "operativo para el combate" a finales de 2026.

Tras la expiración del Tratado Nuevo START, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que su país seguirá aplicando límites a su arsenal nuclear, con la condición de que Estados Unidos haga otro tanto.

Sin embargo, el presidente Vladimir Putin declaró que el desarrollo de fuerzas nucleares por parte de Rusia es "una prioridad absoluta".