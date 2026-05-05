'Plan Cero Ocio': Bukele presenta nuevas escuelas con pupitres, sillas y mesas fabricadas por reclusos

Recientemente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó una de las nuevas escuelas inauguradas por su gobierno.

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A través de un video, el gobernante salvadoreño subrayó que el mobiliario fue fabricado por reclusos del sistema penitenciario del país centroamericano.

Durante la muestra, el jefe de Estado explicó que pupitres, sillas y mesas fueron elaborados por internos, mismos que se encuentran en "fase de confianza", como parte de los programas de rehabilitación impulsados por su gobierno.

Según el mandatario, la iniciativa contribuye a mejorar la infraestructura educativa y brinda a los reclusos la oportunidad de aprender un oficio con alta demanda laboral.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo salvadoreño acotó que la medida va de la mano con "dos objetivos".

"Esto sirve para renovar nuestras escuelas y, al mismo tiempo, preparar a quienes están en proceso de reinserción para que puedan acceder a un trabajo digno cuando recuperen su libertad”, mencionó el presidente Bukele.

Los reclusos en fase de confianza en El Salvador son privados de libertad con buena conducta y bajo riesgo que participan en el 'Plan Cero Ocio', realizando trabajos comunitarios y de reconstrucción fuera de los penales.

Bajo la actual administración, este grupo forma parte de programas de rehabilitación y productividad, apoyando en tareas como la reparación de escuelas, hospitales, infraestructura policial y distribución de paquetes de alimentos.

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El 'Plan Cero Ocio', a su vez, es una política penitenciaria de El Salvador impulsada por el gobierno de Nayib Bukele que busca eliminar el tiempo libre improductivo en las cárceles, obligando a los reclusos (fase de confianza) a realizar trabajos de utilidad pública.