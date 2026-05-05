NTN24
Martes, 05 de mayo de 2026
Martes, 05 de mayo de 2026
El Salvador

'Plan Cero Ocio': Bukele presenta nuevas escuelas con pupitres, sillas y mesas fabricadas por reclusos

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Nayib Bukele, presidente de El Salvdor - Fotos: X / EFE
Nayib Bukele, presidente de El Salvdor - Fotos: X / EFE
A través de un video, el gobernante salvadoreño subrayó que el mobiliario fue fabricado por internos que se encuentran en "fase de confianza".

Recientemente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó una de las nuevas escuelas inauguradas por su gobierno.

o

A través de un video, el gobernante salvadoreño subrayó que el mobiliario fue fabricado por reclusos del sistema penitenciario del país centroamericano.

Durante la muestra, el jefe de Estado explicó que pupitres, sillas y mesas fueron elaborados por internos, mismos que se encuentran en "fase de confianza", como parte de los programas de rehabilitación impulsados por su gobierno.

Según el mandatario, la iniciativa contribuye a mejorar la infraestructura educativa y brinda a los reclusos la oportunidad de aprender un oficio con alta demanda laboral.

o

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo salvadoreño acotó que la medida va de la mano con "dos objetivos".

"Esto sirve para renovar nuestras escuelas y, al mismo tiempo, preparar a quienes están en proceso de reinserción para que puedan acceder a un trabajo digno cuando recuperen su libertad”, mencionó el presidente Bukele.

Los reclusos en fase de confianza en El Salvador son privados de libertad con buena conducta y bajo riesgo que participan en el 'Plan Cero Ocio', realizando trabajos comunitarios y de reconstrucción fuera de los penales.

Bajo la actual administración, este grupo forma parte de programas de rehabilitación y productividad, apoyando en tareas como la reparación de escuelas, hospitales, infraestructura policial y distribución de paquetes de alimentos.

o

El 'Plan Cero Ocio', a su vez, es una política penitenciaria de El Salvador impulsada por el gobierno de Nayib Bukele que busca eliminar el tiempo libre improductivo en las cárceles, obligando a los reclusos (fase de confianza) a realizar trabajos de utilidad pública.

Temas relacionados:

El Salvador

Bukele

Nayib Bukele

Escuelas

Reclusos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se va a reanudar la guerra": experto ante advertencia de Trump al régimen de Irán con nuevo 'Proyecto Libertad' para abrir el estrecho de Ormuz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

Foto: AFP
Régimen cubano

EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Delcy Rodríguez - Donald Trump (AFP)
James Story

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Foto EFE/ Caza - Foto Canva de referencia
Estados Unidos e Irán

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, pronuncia unas palabras tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid-Foto: EFE/Canva
Transición democrática

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

María Corina Machado - Foto EFE
Venezuela

Cuando Venezuela sea libre, "Cuba y Nicaragua también serán liberados": Vente Venezuela sobre concentración masiva en España

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Salud mental

La congresista Olga Lucía Velásquez impulsa la salud mental como prioridad en políticas públicas de Colombia

Donald Trump - Foto EFE/ Caza - Foto Canva de referencia
Estados Unidos e Irán

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes - EFE
Muerte

Murió a los 64 años Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes

Selección venezolana en las Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
La Vinotinto

"Las lesiones ya quedaron atrás": jugador de La Vinotinto marca gol en Colombia en su regreso al equipo titular y tras varias semanas sin actividad

Juego de Tronos - Foto de referencia de EFE
Game of Thrones

Reconocido actor de 'Game of Thrones' falleció a los 35 años tras tres años de luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, pronuncia unas palabras tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid-Foto: EFE/Canva
Transición democrática

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Alec Baldwin, actor y comediante estadounidense - Foto: EFE
Alec Baldwin

Alec Baldwin revela las secuelas físicas que le dejó el accidente durante el rodaje de ‘Rust’: "Quiero retirarme"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre