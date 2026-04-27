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Delcy Rodríguez

En medio de la presión de EE. UU., Delcy Rodríguez invitó a Barbados para que invierta en la “producción de hidrocarburos”

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez y su invitación de inversión de hidrocarburos a Barbados - Foto: EFE
Delcy Rodríguez y su invitación de inversión de hidrocarburos a Barbados - Foto: EFE
Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, la hora encargada de la dictadura ha impulsado reformas como la ley de hidrocarburos y de minería para atraer a inversiones privadas y extranjeras.

Este lunes, durante su visita oficial a Barbados, Delcy Rodríguez, actual cabeza del régimen venezolano, extendió una invitación a la “pequeña Inglaterra” del Caribe, como también se le conoce a la isla, para que invierta en “producción de hidrocarburos”.

Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y bajo la fuerte presión de los Estados Unidos, la hora encargada de la dictadura ha impulsado reformas como la ley de hidrocarburos y de minería para atraer a inversiones privadas y extranjeras.

En ese sentido, durante su segundo viaje internacional, la encargada del régimen invitó a Barbados a "invertir en campos tanto de petróleo y gas en Venezuela".

"Que (Barbados) se sume al esfuerzo y a la iniciativa de incrementar producción de hidrocarburos en Venezuela", agregó Rodríguez, tras su encuentro con la primera ministra barbadense, Mia Mottley.

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Entre tanto, Mottley manifestó que desde hace algún tiempo ambas naciones han puesto sobre la mesa la posibilidad de profundizar la cooperación bilateral.

"En nuestro propio caso, tenemos la Compañía Nacional de Energía de Barbados que, aunque es pequeña, está en condiciones de trabajar con otros para invertir mejor de forma conjunta en los campos que se nos están ofreciendo", señaló la primera ministra.

Para Mottley, los acuerdos energéticos entre ambas naciones les permitirán hacerse "más resilientes" y garantizar "un acceso asequible a los productos energéticos".

"Permítanme informar, para nuestro propio beneficio, que siempre que ha habido una crisis internacional del petróleo, los países del Caribe solo sobreviven si hay asistencia del exterior", sentenció la representante de Barbados.

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De esta manera, este se convierte en el segundo viaje internacional de Delcy Rodríguez, luego de que los Estados Unidos le retiraran las sanciones en su contra el pasado 1 de abril, momento desde el cual suma dos visitas; la primera de ellas fue a Granada el 9 de este mes y ahora Barbados.

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