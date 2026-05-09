“Nos perdimos de un gran presidente para Colombia”: Excontralor Carlos Felipe Córdoba sobre Germán Vargas Lleras

El pasado viernes se anunció la muerte del político German Vargas Lleras, ex vicepresidente del Gobierno de Juan Manuel Santos, figura influyente en la política colombiana que por culpa de un tumor cerebral su vida cesó.

Ante lo sucedido, en el programa La Tarde de NTN24, Carlos Felipe Córdoba, excontralor general de Colombia, describe la gestión de Vargas al trabajar con él de cerca en su gestión política.

“Él fue un hombre disciplinado, berraco, trabajador, sobre todo un hombre transparente que además de eso lideraba, un hombre comprometido que amaba este país”, indicó.

Describió su gestión como: “Un hombre que dio resultados. Un hombre que fue tan batallador que dio la lucha frontal contra el narcotráfico”.

En su gestión política, Córdoba explica que su lucha fue tan grande que “le costaron precisamente tres dedos de su mano, le costó adicionalmente también varios ataques, varios atentados, porque siempre hablaba con firmeza”.

El objetivo de Vargas Lleras fue “fortalecer a Colombia y que no fueran los bandidos los que gobernaran”, dijo el excontralor.

VEA TAMBIÉN María Fernanda Cabal revela en exclusiva a NTN24 que la CIA puso micrófonos en la habitación de Nicolás Maduro meses antes de la captura o

Finalmente, recalcó que “nos perdimos de un gran presidente para Colombia, de un hombre que seguramente habría sacado al país de la problemática real que vivimos hoy en día, problemática en seguridad que ustedes lo ven todos los días”.