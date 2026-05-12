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Martes, 12 de mayo de 2026
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Estados Unidos

Revelan impactantes imágenes del momento en el que un avión impacta a una persona en la pista del Aeropuerto Internacional de Denver

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente aéreo en Denver, Estados Unidos - Captura de video
Accidente aéreo en Denver, Estados Unidos - Captura de video
Algunos medios de comunicación divulgaron la grabación proporcionada por funcionarios, la cual muestra el momento exacto del incidente.

El fin de semana se conoció la noticia sobre un trágico hecho en el Aeropuerto Internacional de Denver, en Estados Unidos, el cual involucró a un peatón que cruzó el perímetro de seguridad y fue atropellado por un avión que se preparaba para despegar.

Según los informes, tuvo lugar en dicha terminal aérea alrededor de las 23H19 locales del viernes (5H19 GMT del sábado) e involucró a un avión de Frontier Airlines.

Recientemente, algunos medios de comunicación divulgaron un video proporcionado por funcionarios, el cual muestra el momento en que la aeronave de pasajeros atropelló a la persona en dicha terminal aérea.

De acuerdo con la grabación de seguridad en blanco y negro, compartida por Telemundo, muestra a una figura que se acerca a la pista y comienza a cruzarla, aparentemente caminando normal, cuando el avión irrumpe en la imagen y arrolla al pasajero.

El video muestra cómo el Airbus A321 se desplaza desde la izquierda, al tiempo que la persona desaparece de la toma por el impacto y uno de los motores del avión se incendia.

El hecho generó la reacción del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien anunció el inicio de una investigación para esclarecer el accidente.

"Nadie debería entrar JAMÁS a un aeropuerto sin autorización", dijo en un mensaje publicado en la red social X.

Por su parte, la aerolínea emitió un comunicado y aseguró que "se detectó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de forma segura mediante los toboganes de emergencia como medida de precaución".

Además, precisó que la aeronave transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes.

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