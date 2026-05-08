Murió el exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras

Este viernes 8 de mayo murió el político colombiano Germán Vargas Lleras, quien fue vicepresidente de Juan Manuel Santos y quien tuvo una amplia carrera política.

Diferentes líderes de opinión y políticos colombianos, como la candidata a la presidencia de Colombia Paloma Valencia, han confirmado la noticia y han enviado condolencias a la familia.

El presidente de Coombia, Gustavo Petro, también se pronunció sobre la muerte de Vargas Lleras y a través de su cuenta de X envió el sentido pésame a sus familiares.

"Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca", escribió el mandatario.

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Por su parte, el candidato a la presidencia Iván Cepeda también se manifestó y en su cuenta de X envió condolencias a la familia y complementó: "A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa".

"En mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad", escribió el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X, lamentando la muerte del exministro.

El expresidente Juan Manuel Santos también expresó palabras de exaltación a Vargas Lleras, quien fuera su vicepresidente durante su segundo periodo presidencial.

"Muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lamentamos profundamente su partida. Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Nuestras condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos", escribió Santos.

¿Quién fue Germán Vargas Lleras en Colombia?

Germán Vargas Lleras deja un legado marcado por su protagonismo político en temas de infraestructura, vivienda y seguridad nacional.

Nacido en Bogotá el 19 de febrero de 1962, Vargas Lleras perteneció a una familia con tradición política. Fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, figura clave de la política colombiana que marcó la historia del país en el siglo XX.

Su carrera política comenzó temprano. En 1994 fue elegido senador de la República, cargo que ocupó durante varios periodos y desde el cual se consolidó como una de las voces más visibles del Congreso, especialmente en debates sobre seguridad y justicia.

"Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Yo asumo la mía y aquí estoy cumpliendo con mi deber", afirmó durante su trayectoria legislativa.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue ministro del Interior y de Justicia entre 2002 y 2003, etapa en la que impulsó reformas institucionales en medio del fortalecimiento de la política de seguridad democrática. En 2010 fundó el partido Cambio Radical, con el que se convirtió en una figura clave dentro de las coaliciones de gobierno en el país.

Años después, durante la administración de Juan Manuel Santos, regresó al Ejecutivo como ministro de Vivienda y luego como vicepresidente de la República entre 2014 y 2017. Desde ese cargo lideró ambiciosos programas de infraestructura, como la expansión de las autopistas de cuarta generación, proyectos de vivienda gratuita y obras de agua potable que transformaron el panorama del país.

Vargas Lleras también aspiró en varias ocasiones a la presidencia de Colombia. Su candidatura más destacada fue en las elecciones de 2018, cuando representó a Cambio Radical y se ubicó entre los principales contendores en la primera vuelta electoral.

A lo largo de su carrera fue reconocido por su estilo frontal, su capacidad de gestión y su influencia en los debates políticos del país. "El debate debe continuar", solía afirmar en sus intervenciones públicas. Al mismo tiempo, su figura generó polémicas y fuertes confrontaciones dentro del escenario político colombiano.

Más allá de las controversias, Germán Vargas Lleras dejó una huella significativa en la vida pública de Colombia, especialmente en áreas como infraestructura, vivienda y fortalecimiento institucional, consolidándose como uno de los dirigentes más influyentes de la política colombiana contemporánea.