NTN24
Viernes, 08 de mayo de 2026
Viernes, 08 de mayo de 2026
Germán Vargas Lleras

Murió el exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia / FOTO: EFE
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia / FOTO: EFE
El político colombiano fue vicepresidente de Juan Manuel Santos y también tuvo cargos en algunos ministerios.

Este viernes 8 de mayo murió el político colombiano Germán Vargas Lleras, quien fue vicepresidente de Juan Manuel Santos y quien tuvo una amplia carrera política.

Diferentes líderes de opinión y políticos colombianos, como la candidata a la presidencia de Colombia Paloma Valencia, han confirmado la noticia y han enviado condolencias a la familia.

El presidente de Coombia, Gustavo Petro, también se pronunció sobre la muerte de Vargas Lleras y a través de su cuenta de X envió el sentido pésame a sus familiares.

"Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca", escribió el mandatario.

o

Por su parte, el candidato a la presidencia Iván Cepeda también se manifestó y en su cuenta de X envió condolencias a la familia y complementó: "A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa".

"En mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad", escribió el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X, lamentando la muerte del exministro.

El expresidente Juan Manuel Santos también expresó palabras de exaltación a Vargas Lleras, quien fuera su vicepresidente durante su segundo periodo presidencial.

"Muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lamentamos profundamente su partida. Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Nuestras condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos", escribió Santos.

¿Quién fue Germán Vargas Lleras en Colombia?

Germán Vargas Lleras deja un legado marcado por su protagonismo político en temas de infraestructura, vivienda y seguridad nacional.

Nacido en Bogotá el 19 de febrero de 1962, Vargas Lleras perteneció a una familia con tradición política. Fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, figura clave de la política colombiana que marcó la historia del país en el siglo XX.

o

Su carrera política comenzó temprano. En 1994 fue elegido senador de la República, cargo que ocupó durante varios periodos y desde el cual se consolidó como una de las voces más visibles del Congreso, especialmente en debates sobre seguridad y justicia.

"Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Yo asumo la mía y aquí estoy cumpliendo con mi deber", afirmó durante su trayectoria legislativa.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue ministro del Interior y de Justicia entre 2002 y 2003, etapa en la que impulsó reformas institucionales en medio del fortalecimiento de la política de seguridad democrática. En 2010 fundó el partido Cambio Radical, con el que se convirtió en una figura clave dentro de las coaliciones de gobierno en el país.

Años después, durante la administración de Juan Manuel Santos, regresó al Ejecutivo como ministro de Vivienda y luego como vicepresidente de la República entre 2014 y 2017. Desde ese cargo lideró ambiciosos programas de infraestructura, como la expansión de las autopistas de cuarta generación, proyectos de vivienda gratuita y obras de agua potable que transformaron el panorama del país.

o

Vargas Lleras también aspiró en varias ocasiones a la presidencia de Colombia. Su candidatura más destacada fue en las elecciones de 2018, cuando representó a Cambio Radical y se ubicó entre los principales contendores en la primera vuelta electoral.

A lo largo de su carrera fue reconocido por su estilo frontal, su capacidad de gestión y su influencia en los debates políticos del país. "El debate debe continuar", solía afirmar en sus intervenciones públicas. Al mismo tiempo, su figura generó polémicas y fuertes confrontaciones dentro del escenario político colombiano.

Más allá de las controversias, Germán Vargas Lleras dejó una huella significativa en la vida pública de Colombia, especialmente en áreas como infraestructura, vivienda y fortalecimiento institucional, consolidándose como uno de los dirigentes más influyentes de la política colombiana contemporánea.

Temas relacionados:

Germán Vargas Lleras

Colombia

Política colombiana

Luto

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Foro Penal pide investigación "exhaustiva" con organismos internacionales tras muerte de Víctor Quero y alerta sobre más casos de presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este caso es la demostración de cómo se ha tratado a los presos políticos en Venezuela”: Director de la ONG Foro Penal sobre caso de Víctor Hugo Quero

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

María Fernanda Cabal revela en exclusiva a NTN24 que la CIA puso micrófonos en la habitación de Nicolás Maduro meses antes de la captura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Bandera de Irán / Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: X / EFE
Régimen de Irán

Rusia planea suministrar a Irán drones avanzados para atacar tropas de EE. UU. y aliados en Oriente Medio, según The Economist

Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Paciente porta un tapabocas mientras una enfermera le mide la saturación - Foto de referencia: Pexels
hantavirus

Experto responde si el mundo puede estar tranquilo tras brote de hantavirus en un crucero que dejó imágenes no vistas desde el covid-19

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Perkins Rocha

"Tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano": Perkins Rocha en entrevista a NTN24 desde prisión domiciliaria

Más de Política

Ver más
Estrecho de Ormuz (AFP)
Donald Trump

Trump dice que comenzó el "proceso de desbloqueo" de Ormuz y arremetió contra varios países: "no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo"

Donald Trump y el papa León XIV (EFE)
Papa León XIV

Críticas al papa León XIV por su silencio ante las atrocidades del régimen de Irán: análisis de experto

Candidatos presidenciales en Perú - EFE
Perú

Candidatos presidenciales en Perú cierran campañas de cara a las elecciones que tendrán lugar este domingo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: EFE
Dictadura en Cuba

Tic-tac, tic-tac: el reloj de Estados Unidos contra Miguel Díaz-Canel ya estaría corriendo; ¿le pasará lo mismo que a Maduro?

Jonas Gahr Støre, Primer Ministro de Noruega (AFP) - Referencia redes sociales (Canva)
Noruega

Noruega presentará proyecto de ley por medio del cual busca la prohibición de redes sociales a menores de 16 años

Precio de la gasolina - Foto por Canva
Colombia

Aumenta el precio de la gasolina y Acpm en Colombia: este es el valor del galón en las principales ciudades del país

Selección venezolana en las Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
La Vinotinto

"Las lesiones ya quedaron atrás": jugador de La Vinotinto marca gol en Colombia en su regreso al equipo titular y tras varias semanas sin actividad

Casa Blanca - Foto de AFP
Irán - EEUU

La Casa Blanca aseguró que cesaron las hostilidades contra el régimen de Irán

Donald Trump y su precupación ante la inflación - Foto: AFP
Donald Trump

“El presidente Trump está muy angustiado por esto”: experto sobre el aumento de la inflación en EE. UU.

Estrecho de Ormuz - Foto AFP
Régimen de Irán

"El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal": régimen iraní responde amenazante al anuncio de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre