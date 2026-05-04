El alegato de Guyana ante la CIJ por la disputa por el Esequibo con Venezuela

Este lunes, Guyana afirmó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el caso que lo enfrenta con Venezuela por la región fronteriza del Esequibo reviste "una importancia existencial".

La CIJ, la máxima jurisdicción de la ONU, inició hoy 4 mayo una semana de audiencias sobre el litigio fronterizo que enfrenta a ambos países sudamericanos desde hace más de 10 años.

Dicho territorio de 160.000 km², rico en petróleo y administrado por Guyana desde hace más de un siglo, centró la atención después de que el régimen de Venezuela reactivara sus reclamos sobre el mismo.

Las audiencias de esta semana se celebrarán hasta el 11 de mayo y deberán examinar en detalle la validez de la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899 que trazó la frontera entre los dos países.

Este lunes, Guyana presentó sus alegatos ante la instancia judicial internacional, defendiendo la línea fronteriza trazada y pidió a la CIJ que la ratifique.

"Este caso tiene una importancia existencial para Guyana. Afecta a más del 70% de nuestro territorio soberano", declaró ante los jueces Hugh Hilton Todd, ministro de Relaciones Exteriores de Guyana.

Y añadió: "Para los guyaneses, la sola idea de que nuestro país sea desmembrado es una verdadera tragedia, porque nos veríamos privados de la gran mayoría de nuestras tierras y de sus habitantes. (…) Guyana dejaría de ser Guyana sin ellos".

Se espera que Venezuela presente sus alegatos el próximo miércoles 6 de mayo.

Cabe mencionar que, mientras que Guyana defiende lo definido legalmente en 1899, Venezuela invoca un acuerdo firmado en 1966 con Reino Unido en Ginebra.

Dicho tratado, suscrito antes de la independencia de Guyana, cita el río Esequibo como frontera natural, al igual que en 1777.

La disputa entre ambos países revivió después de que ExxonMobil descubrió en 2015 yacimientos que otorgan a Guyana una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.