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Martes, 21 de abril de 2026
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México

Autoridades revelan detalles del ataque en zona arqueológica de México que deja un muerto y varios heridos

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Un ataque armado en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán conmocionó a México al cobrar la vida de una turista canadiense y dejar trece personas heridas, en un hecho sin precedentes ocurrido en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del país. El tiroteo ocurrió al mediodía en el monumento de 45 metros de altura, cuando Julio César Castro Ramírez, un ciudadano mexicano de 27 años, abrió fuego contra visitantes que recorrían la zona arqueológica. Entre los heridos se encuentran personas de nacionalidad colombiana, estadounidense, brasileña, rusa y de Países Bajos, incluyendo un niño de 6 años.

Un ataque armado en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán conmocionó a México al cobrar la vida de una turista canadiense y dejar trece personas heridas, en un hecho sin precedentes ocurrido en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del país.

El tiroteo ocurrió al mediodía en el monumento de 45 metros de altura, cuando Julio César Castro Ramírez, un ciudadano mexicano de 27 años, abrió fuego contra visitantes que recorrían la zona arqueológica. Entre los heridos se encuentran personas de nacionalidad colombiana, estadounidense, brasileña, rusa y de Países Bajos, incluyendo un niño de 6 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó en su conferencia matutina: "Nuestra solidaridad con los familiares de la persona que perdió la vida y con todas las personas que están siendo atendidas en hospitales".

Además, aseguró que "la seguridad del Mundial está garantizada", en referencia al torneo de fútbol que se realizará próximamente en México, Estados Unidos y Canadá.

El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, detalló que el atacante "portaba un revólver calibre 38 especial con más de 50 balas" y que "habría cargado en al menos dos oportunidades el tambor del arma".

Según el reporte pericial, Castro Ramírez "perdió la vida por propia mano" después de ser herido en una pierna por la Guardia Nacional durante la intervención.

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El general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, explicó la acción de neutralización: "Un elemento decide por la parte lateral comenzar a subir y de esta manera es como puede llegar a la altura más o menos donde se encontraba el agresor".

Agregó que cuando el pistolero "se da cuenta que es identificado, comienza también a escalar más a una posición más alta" hasta que finalmente decidió quitarse la vida.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó que "se trató de un solo atacante" y que "esta persona actuó sola, no se detectaron indicios que permitieran suponer la participación de alguien más".

De los trece heridos, siete recibieron impactos de bala, de los cuales seis ya fueron dados de alta, según informó Castañeda Camarillo. La Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, indicó que "se han llevado a cabo todas las diligencias con embajadas, consulados de las personas lesionadas" y que se brinda "atención integral y acompañamiento a las víctimas afectadas y a sus familias".

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