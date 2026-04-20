"No teníamos conocimiento": Claudia Sheinbaum sobre la presencia en México de agentes antidrogas de EE. UU. muertos en accidente

El pasado fin de semana murieron cuatro funcionarios en México, dos mexicanos y dos de Estados Unidos, en un accidente automovilístico en el estado de Chihuahua mientras regresaban de un operativo contra el narcotráfico.

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Las autoridades detallaron que los fallecidos fueron identificados como Pedro Ramón Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Manuel Genaro Méndez Montes, agente y escolta de la AEI.

Asimismo, sobre los funcionarios de Estados Unidos, la prensa mexicana dio a conocer que fungían como instructores de la embajada de la unión americana, lo cuales colaboraban en tareas de inteligencia y capacitación.

El suceso se registró durante la madrugada del domingo en una zona cercana al municipio de Guachochi. El vehículo oficial en el que viajaban cayó a un barranco en la ruta Chihuahua-Ciudad Juárez.

Sobre dicho asunto, este lunes 20 de abril, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que su gobierno desconocía la presencia en el país de dos agentes antidrogas de Estados Unidos.

"No teníamos conocimiento", aseguró Sheinbaum a periodistas, al ser consultada sobre los dos miembros de la Embajada de EE. UU. fallecidos.

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Seguidamente, Sheinbaum afirmó que pedirá al gobierno de Chihuahua y al de Estados Unidos "toda la información" para determinar si hubo "alguna violación a la ley de seguridad nacional".

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha presionado a México para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

No obstante, Claudia Sheinbaum ha rechazado los ofrecimientos del gobernante de EE. UU. de ayuda militar para combatir a los cárteles.