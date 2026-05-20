Xi Jinping y Vladimir Putin ratifican relación "inquebrantable" frente a crisis global a menos de una semana de visita de Trump a China

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, ratificaron este miércoles la solidez de sus relaciones bilaterales frente a las turbulencias del mundo, menos de una semana después de que Pekín recibiera también al presidente Donald Trump.

"Hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas", le dijo Xi a su invitado, según la agencia de noticias oficial Xinhua.

Putin elogió por su lado unas relaciones a un "nivel sin precedentes", en particular en el ámbito económico, a pesar de los "factores externos desfavorables".

Ambos líderes se reunieron en un contexto de múltiples crisis que afectan directamente a sus países, como las amenazas de reanudación de las hostilidades en el Golfo, la continuación del conflicto en Ucrania o las tensiones en el comercio y el suministro de hidrocarburos.

Putin y Xi abordaron esos asuntos candentes por la tarde, alrededor de un té. Según los medios de comunicación rusos, esa reunión duró aproximadamente una hora y media, tras lo cual Putin se dirigió al aeropuerto.

Ambos países subrayaron la necesidad de "retomar el diálogo y las negociaciones lo antes posible" en Oriente Medio, según la declaración conjunta publicada por el Kremlin.

Ya que, China se ha visto fuertemente impactada por este conflicto porque depende mucho del comercio internacional y del petróleo y del gas provenientes del Golfo. Por su parte, “en un contexto de crisis en Oriente Medio, Rusia mantiene su posición de proveedor fiable de recursos", declaró Putin.

Además, Putin pudo avanzar en el proyecto del gasoducto "Fuerza de Siberia 2", una infraestructura fundamental para Moscú, que le ofrecería una salida para sus hidrocarburos, a los que Europa ha dado la espalda tras la invasión de Ucrania. Sin embargo, su realización se está demorando.

Moscú y Pekín lograron "avances" pero no alcanzaron ningún acuerdo, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por las agencias rusas.

En cuanto a la guerra en Ucrania, la declaración conjunta recoge la visión "positiva" que tiene Rusia de "la posición objetiva e imparcial" de China respecto al conflicto.

Finalmente, ambos dirigentes firmaron públicamente múltiples documentos, sobre cooperación estratégica, construcción de una vía férrea y desarrollo urbano. Acordaron también prolongar un tratado de buena vecindad alcanzado hace 25 años y un régimen de exención recíproca de visados.