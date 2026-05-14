Relación totalmente rota: así fue la silbatina de la afición del Real Madrid a Kylian Mbappé

El Real Madrid logró una victoria balsámica este jueves al imponerse 2-0 en el Santiago Bernabéu al descendido Oviedo en el último encuentro de la 36ª fecha liguera, aunque no pudo evitar algunos pitos de los aficionados.

Los tantos de Gonzalo (44') y de Jude Bellingham (80') dieron una pequeña alegría a los aficionados merengues, que este jueves pitaron a la estrella francesa Kylian Mbappé, blanco de críticas en los últimos días por su actitud considerada muy individualista.

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El francés no inició como titular, pero ingresó al minuto 69 por Gonzalo García, uno de los anotadores, y el Santiago Bernabeu fue un silbido ensordecedor contra el campeón del mundo, quien aceptó en rueda de prensa la silbatina y aseguró que es una situación que hay que revertir.

"Yo no he entendido lo que dice la gente, pero hay que aceptar. Pienso que para un futbolista no es siempre entender, es aceptar, ir adelante y cambiar la situación", dijo Mbappé en la zona mixta tras ganar 2-0 al Oviedo en LaLiga.

"Yo pienso que puedo cambiar esta situación fácil", afirmó Mbappé, quien había sido blanco de críticas por su viaje a Italia cuando el Real Madrid jugaba un partido contra el Espanyol para retrasar el título liguero del Barcelona.

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"La cosa de no estar en Madrid, tenía autorización del club. Creo que no fui el único jugador que no jugó que no estaba en Madrid", añadió Mbappé.

El astro francés pareció sentirse algo dolido por haber jugado sólo 20 minutos en su regreso tras reponerse de una lesión muscular.

"Yo estaba listo para ser titular, es su decisión (del entrenador), no puedo estar enfadado con la decisión de un míster. Hay que respetar siempre la opinión de un míster y me toca a mí trabajar duro", explicó.

"Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo", añadió Mbappé.

"Al final acepto y juego el tiempo que tengo al jugar", prosiguió el delantero francés.